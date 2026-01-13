Miretti ‘nuovo’ rinforzo: conquista Spalletti e la Juve lo blinda | CM.IT

Il canterano della Juventus protagonista assoluto nelle ultime gare dei bianconeri: la dirigenza lo toglie dal mercato

Praticamente come un nuovo acquisto per la Juventus e Spalletti. Fabio Miretti spadroneggia anche contro la Cremonese, dopo l’ottima prestazione con gol sciorinata qualche giorno prima in casa del Sassuolo.

L’allenatore di Certaldo ha confermato la fiducia al canterano bianconero, che ha risposto nel migliore dei modi galleggiando sulla trequarti dietro David e meritandosi la standing ovation dell’Allianz Stadium. Tocchi di classe e imbucate al bacio, come dimostra l’assist col contagiri servito a Mckennie per il poker della Juve. Una prova da veterano, sempre al centro della manovra e alla ricerca della giocata per sparigliare le carte. Miretti ha dato una nuova fisionomia alla squadra, integrandosi con caratteristiche differenti nel reparto offensivo rispetto a Conceicao.

Spalletti lo coccola e allo stesso tempo lo striglia in campo, anche perché vede ancora grossi margini di miglioramento nel gioco di Miretti. Trequartista metà palleggiatore e metà incursore, ma alle volte anche mediano aggiunto per dare equilibrio e una mano alla coppia Locatelli–Thuram. L’ex Genoa sta svoltando in bianconero e cambiato tatticamente la ‘Vecchia Signora’ nelle ultime uscite.

Calciomercato Juventus, niente Napoli: Miretti riscrive il suo futuro

Miretti ha ribaltato il destino, che lo vedeva in bilico all’inizio di questo mercato invernale. Le corteggiatrici per il classe 2003 non sono mai mancate, ad iniziare dal Napoli che già era vicino all’acquisizione del suo cartellino la scorsa estate. Troppo bassa però l’offerta dei campioni d’Italia, che hanno riprovato l’affondo nelle scorse settimane per il centrocampista.

Anche stavolta la proposta dei partenopei non ha convinto la Juve, che valuta il proprio talento almeno 20 milioni di euro. Adesso però la storia è cambiata e la dirigenza della Continassa – come appurato da Calciomercato.it – si tiene stretto il canterano nativo di Pinerolo. Miretti indossa la maglia della Juventus da quando aveva 9 anni e ha il bianconero nel sangue. Ovvio quindi che voglia giocarsi le proprie carte sotto la Mole e per il momento sta rispondendo nel migliore dei modi alle chiamate di Spalletti.

Oltre al Napoli anche Bologna, Parma e Atalanta hanno sondato sul mercato l’ex Genoa. Spalletti però lo ha fatto intendere a chiare lettere: Miretti non si muove da Torino. “Ha ragione il papà, deve restare alla Juve. Ha un bel motore, deve migliorare solo la scocca”. L’ex Ct della Nazionale ha trovato il suo centrocampista, con i dirigenti bianconeri che adesso devono accontentarlo con un paio di colpi tra la ricerca di un vice Yildiz (Chiesa sempre il preferito) e un rinforzo sulla corsia destra (idea Mingueza).

Intanto Miretti si prende la Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che in vista della prossima estate potrebbe ragionare sul prolungamento del contratto del centrocampista se continuerà ad offrire determinate prestazioni. Il 22enne di Pinerolo ha un accordo al momento fino al 2028 e potrebbe rinnovare per altre due stagioni fino al 2030, con sensibile ritocco dell’ingaggio.