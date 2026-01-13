Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Miretti ‘nuovo’ rinforzo: conquista Spalletti e la Juve lo blinda | CM.IT

Foto dell'autore

Il canterano della Juventus protagonista assoluto nelle ultime gare dei bianconeri: la dirigenza lo toglie dal mercato

Praticamente come un nuovo acquisto per la Juventus e Spalletti. Fabio Miretti spadroneggia anche contro la Cremonese, dopo l’ottima prestazione con gol sciorinata qualche giorno prima in casa del Sassuolo.

Miretti resta alla Juventus
Fabio Miretti, centrocampista della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore di Certaldo ha confermato la fiducia al canterano bianconero, che ha risposto nel migliore dei modi galleggiando sulla trequarti dietro David e meritandosi la standing ovation dell’Allianz Stadium. Tocchi di classe e imbucate al bacio, come dimostra l’assist col contagiri servito a Mckennie per il poker della Juve. Una prova da veterano, sempre al centro della manovra e alla ricerca della giocata per sparigliare le carte. Miretti ha dato una nuova fisionomia alla squadra, integrandosi con caratteristiche differenti nel reparto offensivo rispetto a Conceicao.

Spalletti lo coccola e allo stesso tempo lo striglia in campo, anche perché vede ancora grossi margini di miglioramento nel gioco di Miretti. Trequartista metà palleggiatore e metà incursore, ma alle volte anche mediano aggiunto per dare equilibrio e una mano alla coppia LocatelliThuram. L’ex Genoa sta svoltando in bianconero e cambiato tatticamente la ‘Vecchia Signora’ nelle ultime uscite.

Calciomercato Juventus, niente Napoli: Miretti riscrive il suo futuro

Miretti ha ribaltato il destino, che lo vedeva in bilico all’inizio di questo mercato invernale. Le corteggiatrici per il classe 2003 non sono mai mancate, ad iniziare dal Napoli che già era vicino all’acquisizione del suo cartellino la scorsa estate. Troppo bassa però l’offerta dei campioni d’Italia, che hanno riprovato l’affondo nelle scorse settimane per il centrocampista. 

Miretti, le ultime sul futuro alla Juve
Miretti in azione con la maglia della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Anche stavolta la proposta dei partenopei non ha convinto la Juve, che valuta il proprio talento almeno 20 milioni di euro. Adesso però la storia è cambiata e la dirigenza della Continassa – come appurato da Calciomercato.it – si tiene stretto il canterano nativo di Pinerolo. Miretti indossa la maglia della Juventus da quando aveva 9 anni e ha il bianconero nel sangue. Ovvio quindi che voglia giocarsi le proprie carte sotto la Mole e per il momento sta rispondendo nel migliore dei modi alle chiamate di Spalletti.

Oltre al Napoli anche Bologna, Parma e Atalanta hanno sondato sul mercato l’ex Genoa. Spalletti però lo ha fatto intendere a chiare lettere: Miretti non si muove da Torino. “Ha ragione il papà, deve restare alla Juve. Ha un bel motore, deve migliorare solo la scocca”. L’ex Ct della Nazionale ha trovato il suo centrocampista, con i dirigenti bianconeri che adesso devono accontentarlo con un paio di colpi tra la ricerca di un vice Yildiz (Chiesa sempre il preferito) e un rinforzo sulla corsia destra (idea Mingueza). 

Intanto Miretti si prende la Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che in vista della prossima estate potrebbe ragionare sul prolungamento del contratto del centrocampista se continuerà ad offrire determinate prestazioni. Il 22enne di Pinerolo ha un accordo al momento fino al 2028 e potrebbe rinnovare per altre due stagioni fino al 2030, con sensibile ritocco dell’ingaggio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie