Milan, non solo Nkunku: clamoroso assalto dalla Turchia. Il vicepresidente arriva in città

I rossoneri si preparano a parlare con il Galatasaray di un altro giocatore importante per Allegri, che non sta attraversando il suo periodo migliore

Sono giorni caldissimi per il calciomercato delle italiane. La Roma sta chiudendo il colpo Vaz e si prepara anche per Malen, su cui però è piombato l’Atletico Madrid che deve sostituire Raspadori, diretto all’Atalanta. Il Napoli cerca di cedere Lucca e Lang per poi muoversi in entrata, magari sullo stesso olandese oppure su altri nomi, con Lookman che potrebbe ancora essere in uscita.

Sul nigeriano c’è anche l’interesse di club turchi, che continuano a fare affari in Serie A. Preso Guendouzi dal Fenerbahce, il Besiktas prova a stringere per Nuno Tavares mentre nel mirino è finito Nkunku che ancora può partire dal Milan. Ma l’asse Istanbul-Milano resta anche per un altro giocatore a sorpresa. Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sport’, il Galatasaray ha mostrato il suo interesse per Youssouf Fofana, centrocampista del Milan. Non solo, il vicepresidente del club giallorosso infatti sarebbe atteso a Milano nelle prossime ore per trattare da vicino.

Il francese è un giocatore discusso, ma tutto sommato importante per Allegri che lo ha schierato praticamente sempre e quasi sempre da titolare. Anche se nelle ultime settimane Fofana ha trovato leggermente meno spazio. Poi l’erroraccio contro il Genoa per cui si è addirittura scusato sui social. Non il periodo migliore per lui in rossonero. In via Aldo Rossi comunque sono pronti ad ascoltare offerte. Non è escluso che col Gala si parli sia di lui che di Nkunku. E questo ovviamente chiuderebbe verosimilmente le porte anche a un possibile arrivo di Davide Frattesi dall’Inter, facendo sfumare una potenziale grande occasione in uscita per i nerazzurri.