Milan, colpaccio in prospettiva: ufficiale la firma

Milan attivissimo sul mercato in queste prime due settimane di gennaio: ecco le ultime novità in casa rossonera.

Gli ultime due pareggi contro Genoa e Fiorentina hanno allontanato il Milan dalla vetta e spento gli entusiasmi dei tifosi. Al momento, Inter e Napoli sembrano più attrezzate per il discorso scudetto, ma Max Allegri venderà cara la pelle per riportare il tricolore in casa rossonera. Ne siamo sicuri.

Intanto, la società continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa e guarda con grandissima attenzione anche al futuro. L’ultima operazione in entrata va proprio in questa direzione.

Milan, tutto fatto per il giovanissimo Babaj: la nota

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Aron Babaj, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Si tratta di un vero colpaccio in prospettiva da parte del Milan che si assicura le prestazioni di un ragazzo di cui sentiremo sicuramente parlare e di cui si dice un gran bene in patria: Babaj è un centrocampista con buonissime qualità tecniche e fisiche (189 centimetri di altezza) e, nonostante la giovanissima età, sta già dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare bene anche in Italia.