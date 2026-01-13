Addio alla Juventus per Koopmeiners, si può: prezzo e data decisi

L’olandese rappresenta un sacrificio possibile per i bianconeri a patto da non registrare una minusvalenza

Sono ore importanti per il calciomercato delle italiane, dalla Roma che è scatenata e sta chiudendo sia Vaz che Malen alla Lazio che prova a regalare almeno 1-2 colpi in più a Sarri cercando anche di capire come ci si muoverà in uscita. E poi la Fiorentina che ha preso Harrison. Juve, Inter e Milan per ora restano a studiare, soprattutto in attesa che eventualmente possa sbloccarsi qualche cessione pesante. I bianconeri stanno rimontando in campionato, sembrano lanciatissimi con Spalletti ma stanno comunque valutando degli innesti. Chiesa resta una specie di desiderio non troppo nascosto, ma per ora non semplice da realizzare.

Poi c’è ovviamente la questione esterno destro, un buco aperto da diverso tempo, in parte già prima dell’addio di Danilo. Certo, tutto sarebbe più facile se arrivasse una bella iniezione di liquidità anche rinunciando a dei giocatori importanti. A gennaio ovviamente non si muoverà Yildiz, ma le cose sono diverse per altri giocatori in caso di offerte all’altezza. Ad esempio Teun Koopmeiners è uno di questi. L’olandese ha giocato addirittura da difensore con il nuovo allenatore, nelle ultime gare si sta alternando con il ruolo di mediano e non solo. Ma sembra un calciatore attualmente quasi indefinito. La Juventus lo cederebbe in caso di proposta allettante. Si era parlato di Turchia, del Galatasaray su cui però non ci sono state conferme concrete. Anche se sono ancora a caccia di un centrocampista.

I bianconeri per lasciarlo andare accetterebbero una cifra che sfori i 40 milioni di euro, tanto servirebbe per non registrare una minusvalenza dopo averlo pagato più di 50 milioni più bonus all’Atalanta. La Premier League è senza dubbio un campionato che non ha problemi di soldi, ma non si è mosso nulla dalla terra di Albione. C’è poi l’ipotesi Arabia Saudita. Difficile, può scaldarsi magari se dovesse concretizzarsi lo sbarco all’Al-Nassr di Giuntoli di cui si sta parlando. Di certo Koopmeiners non è incedibile per la Juve, anche a gennaio, che libererebbe pure quasi 6 milioni di ingaggio lordi a stagione.