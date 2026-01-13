10 milioni al Milan, mancano gli ultimi dettagli: cessione a titolo definitivo

Il Milan è pronto a fare cassa grazie ad una cessione a titolo definitivo con i rossoneri che potrebbero presto avere a disposizione un tesoretto da reinvestire in sede di mercato.

Uno degli obiettivi del Milan in sede di calciomercato è quello di fare cassa con i rossoneri che potrebbero presto mettere 10 milioni di euro a bilancio.

L’assenza dalle coppe europee in questa stagione ha pesato molto in casa Milan per quello che riguarda il bilancio rossonero con la società che ha dovuto limitare le spese per quello che riguarda il rinforzamento della rosa. Il club meneghino avrà quindi bisogno di mettere a referto più di qualche cessione per sistemare i conti e una appare molto vicina, con 10 milioni di euro ad un passo dalle casse rossonere.

Cessione Milan ad un passo: il bomber è pronto a salutare

Sta per salutare il Milan Lorenzo Colombo. La punta classe 2002 sta vivendo un ottimo momento da quando è arrivato Daniele De Rossi sulla panchina dei rossoblu che presto potrebbero trovarsi nella condizione di acquistarlo a titolo definitivo.

Lorenzo Colombo è sempre più vicino dal diventare un calciatore del Genoa a titolo definitivo. L’attaccante è in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla squadra rossoblu che dovrà versare nelle casse dei rossoneri circa 10 milioni di euro nel caso in cui vengano soddisfatte tre condizioni.

Una delle condizioni è quella delle cinque reti segnate in campionato con la punta che ha raggiunto questo obiettivo andando a segno contro il Cagliari nella netta vittoria dei liguri contro la squadra di Pisacane. Un’altra condizione è quella della salvezza del Genoa con i rossoblu che hanno fatto un bel salto in avanti in occasione del successo casalingo di lunedì scorso.

La terza e ultima condizione relativa all’accordo tra Milan e Genoa per quello che riguarda il futuro di Lorenzo Colombo è quella relativa al numero di presenze del calciatore. Al momento è a quota 19 presenze e dovrà arrivare a 22 per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. Una cessione che porterà il Milan a incassare 10 milioni di euro ma, allo stesso tempo, a salutare quello che al momento appare tra gli attaccanti italiani maggiormente in forma nel campionato italiano.