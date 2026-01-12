Zaniolo ko ma il mercato già chiama: in Serie A un’altra big oltre al Napoli

L’attaccante dell’Udinese, arrivato a 5 gol in campionato, ha nuovamente attirato le attenzioni di top club italiani tra gennaio e giugno

Nicolò Zaniolo è il nome che in questa stagione di Serie A ha un po’ sorpreso tutti in positivo, o comunque di sicuro in tanti speravano in una rinascita del classe ’99. All’Udinese l’attaccante di proprietà del Galatasaray sta facendo benissimo e ha segnato 5 gol in campionato, trascinando i friulani a metà classifica in una posizione tranquillissima rispetto alla zona rossa. Tanto che anche Gattuso lo sta seguendo in maniera molto attenta in vista degli spareggi per il Mondiale. Lo avrebbe voluto osservare da vicino anche nello stage previsto inizialmente a febbraio ma che potrebbe saltare.

Per questo l’infortunio al ginocchio è stato un boccone amaro. Oggi Zaniolo è arrivato a Villa Stuart per operarsi, sui social ha parlato di uno stop di un paio di settimane. Ipotesi un po’ ottimistica, ma comunque non dovrebbe stare fermo troppo a lungo. E intanto il mercato è tornato ad accendersi su di lui. In Turchia hanno parlato di un interessamento del Napoli di Conte, per gennaio ma anche in ottica estiva. Ma non solo.

Secondo Ekrem Konur, infatti, anche il Milan è interessato al suo profilo. Difficile pensare per questa finestra invernale, a meno che non saluti Nkunku che può comunque partire al netto delle smentite ufficiali. L’Udinese ha un diritto di riscatto di 10 milioni, che per spostare subito Zaniolo dovrebbe esercitare già ora per poi cederlo a sua volta. Altrimenti le valutazioni si sposteranno a giugno. Nicolò tra l’altro era stato già vicino ai rossoneri prima di andare al Galatasaray.