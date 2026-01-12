Un italiano al Real dopo Xabi Alonso, l’ex Juve a Madrid

Il tecnico spagnolo è stato licenziato all’indomani della sconfitta col Barcellona in finale di Supercoppa

È durata appena 6 mesi e 28 partite l’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Florentino Perez ha deciso di esonerarlo all’indomani della bruciante sconfitta con gli storici rivali del Barcellona in finale di Supercoppa spagnola.

“Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra – recita la nota ufficiale delle ‘Merengues’ – Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid. Il Real sarà sempre casa sua”.

Xabi Alonso paga a caro prezzo anche i cattivi rapporti con alcuni senatori dello spogliatoio, su tutti Vinicius. La panchina è stata affidata temporaneamente ad Arbeloa, allenatore del Castilla.

Secondo ‘As’ l’addio di Xabi Alonso spalanca le porte al ritorno di Antonio Pintus, lo storico preparatore atletico tra i ‘segreti’ dei grandi successi del Real targato prima Zidane e poi Carlo Ancelotti. Sarebbe per lui la terza avventura a Valdebebas.

Il 63enne torinese vanta trascorsi importanti anche alla Juventus (con Marcello Lippi) e all’Inter: in nerazzurro ha fatto parte dello staff di Antonio Conte.