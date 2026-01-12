Ultima allo Stadium con la Juventus, saluta dopo la Cremonese: via in prestito

La vittoria della Juventus sulla Cremonese ha definitivamente rilanciato la squadra di Luciano Spalletti nelle zone alte della classifica con i bianconeri che ora sognano qualcosa di più rispetto ad un piazzamento in Champions League.

Il percorso della squadra bianconera potrebbe essere segnato anche da quello che sarà il calciomercato in questa sessione invernale con Luciano Spalletti costantemente in contatto con la dirigenza per trovare delle soluzioni in entrata.

Oltre ai possibili acquisti, la Juventus dovrà fare i conti con quelle che potrebbero essere le partenze durante questo mese. Un calciatore sembra essere in odore di cessione con la società pronta a dare l’ok alla sua partenza in prestito per farlo giocare con maggiore continuità. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i contatti decisivi per andare a chiudere l’affare.

La Juventus pronta a chiudere un affare in uscita: cessione ad un passo

Chi potrebbe salutare la Juventus nei prossimi giorni è il giovane Pedro Felipe. Difensore brasiliano giunto un anno fa alla Juventus, ha ben impressionato con la Next Gen attirando le attenzioni di diverse squadre, sia in Brasile che in Europa.

In Italia il Pisa ha mostrato interesse per il classe 2004 che potrebbe arrivare in prestito con la Juventus che avrebbe l’opportunità di vedere all’opera da vicino il calciatore. Un affare non semplice considerata anche la posizione di classifica dei toscani che, per raggiungere la salvezza, vorrebbero affidarsi ad un profilo maggiormente esperto.

Diverse squadre brasiliane hanno bussato alla porta della Juventus, pronte a prenderlo in prestito fino alla fine del 2026. Una mossa che potrebbe permettere al club bianconero di veder aumentare il valore del calciatore per poi valutarne o un ritorno in pianta stabile a Torino oppure una cessione a titolo definitivo per fare cassa e andare a registrare un’importante plusvalenza.

Per quello che riguarda le possibili operazioni in entrata per i bianconeri restano vive le piste che portano a Daniel Maldini e Federico Chiesa. Uno dei due potrebbe arrivare alla corte di Luciano Spalletti per andare a completare il reparto offensivo bianconero. Il primo sta facendo fatica nel trovare spazio nell’Atalanta, mentre il secondo vorrebbe più minutaggio per provare ad essere al meglio in occasione dei playoff che attendono la nazionale a marzo.