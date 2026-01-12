Roma preoccupata, sirene da Torino per il giovane gioiello giallorosso | CM.IT

In casa Roma c’è preoccupazione per quello che riguarda il futuro di un giovane talento a disposizione di Gian Piero Gasperini che sta trovando poco spazio in queste ultime settimane.

Tempo di calciomercato in casa Roma con i giallorossi che sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo da regalare a Gasperini oltre a possibili cessioni per sfoltire la rosa.

La Roma potrebbe salutare un proprio tesserato destinazione Torino nei prossimi giorni. I giallorossi, a caccia di colpi in entrata, potrebbero sfoltire il proprio organico dando la possibilità di giocare con maggiore continuità a chi sta trovando poco spazio alla corte di Gasperini.

Da Torino offerta per un gioiello della Roma, offerta in arrivo

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Torino sarebbe piombato su Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma che non sta trovando molto spazio in giallorosso. I granata sono pronti a chiedere il prestito del calciatore per rinforzare la propria mediana con Asllani pronto a dire addio.

Su Pisilli non ci sarebbe solamente il Torino con Cagliari, Lecce e Genoa che sono interessati da tempo al punto di forza della nazionale under 21 di Silvio Baldini. L’intenzione della Roma è quella di non perdere il controllo del cartellino del calciatore, ma allo stesso tempo è pronta a dare l’ok ad una sua partenza a titolo temporaneo in questa stagione.

Gasperini, recentemente, ha commentato la situazione riguardante Niccolò Pisilli, dicendosi dispiaciuto per il poco spazio riservato al classe 2004 in questa fase di stagione. La cessione in prestito del centrocampista potrebbe dare la possibilità al calciatore di trovare maggiore spazio nella seconda parte di campionato e rivalutare il suo cartellino che rischia di veder diminuire il prezzo nel caso in cui dovesse giocare meno.

La scelta di Pisilli arriverà nel momento in cui sarà chiara anche quella che potrebbe essere la meta nella quale potrebbe trovare maggiore spazio da qui al termine del campionato.