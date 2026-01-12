Nuovo colpo di scena Milan: sorpresa Nkunku, le ultime | CM.IT

Autore del gol che è valso il pareggio contro la Fiorentina, Christopher Nkunku sta diventando sempre più importante nel Milan di Massimiliano Allegri.

Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato in più di un’occasione ad altre squadre considerato il fatto che la sua prima parte di stagione in rossonero non è stata di certo positiva.

Il futuro della punta sembra essere tutto da scrivere anche se non ci dovrebbero essere novità sostanziali nei prossimi giorni con i rossoneri che saranno impegnati, nel giro di pochi giorni contro Como e Lecce.

Nkunku via dal Milan, arrivano importanti novità

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante le dichiarazioni rilasciate da Christopher Nkunku che ha affermato di voler restare in rossonero, il futuro del francese potrebbe essere comunque lontano dal Milan. Il Fenerbahce non molla la presa sull’attaccante transalpino e, in caso di offerta intorno ai 40 milioni di euro, la sua avventura a Milano potrebbe concludersi dopo pochi mesi.

La punta sta vivendo il suo miglior momento in rossonero, riuscendo a dare una mano concreta al reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, mettendo a segno una doppietta contro il Verona e il pareggio contro la Fiorentina. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sarebbe intenzionato a dare l’ok alla sua cessione qualora il Fenerbahce permettesse ai rossoneri di rientrare della spesa fatta senza dover registrare una minusvalenza.

Al Fenerbahce Nkunku andrebbe a ritrovare Matteo Guendouzi, centrocampista ex Lazio passato solo pochi giorni fa nel club turco. I due hanno condiviso in più di un’occasione l’avventura in nazionale agli ordini di Didier Deschamps e potrebbe andare a infoltire la colonia francese nel club allenato da Domenico Tedesco.