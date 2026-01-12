Juventus puoi tornare a sognare lo Scudetto? Perché sì, perché no: Spalletti è la risposta

La Juventus può tornare a sognare lo Scudetto dopo anni? Oggi analizziamo i motivi per cui si può raggiungere questo obiettivo e quello per cui è impossibile.

Luciano Spalletti è la risposta a tante delle domande dei bianconeri in questo periodo, noi vogliamo andare a fondo per capire quelle che possono essere le novità nelle prossime settimane.

Per prima cosa partiamo da quella che è la situazione in questo momento. La gara di stasera, Juventus-Cremonese, è sicuramente da vincere se si vuole aspirare a qualcosa verso il futuro. In caso di successo i bianconeri si troverebbero a pari punti con Napoli e Roma, a -1 dal Milan e a -4 dall’Inter. Ricordiamo che però le milanesi e la squadra di Conte dovranno recuperare in settimana la gara persa per partecipare alla Supercoppa Italiana, cosa che potrebbe cambiare la situazione.

Qualora dovessero vincere tutte, visto che le partite sono abbordabili, la classifica si rimodellerebbe in questo modo: Inter 46, Milan 43, Napoli 42, Juventus e Roma 39. Se la Juventus dovesse vincere oggi dunque, anche con triplo successo delle tre squadre sopre rimarrebbe a tiro da tutte nonostante i nerazzurri in semi fuga a +7. Di certo si deve approfittare del pari di Inter-Napoli e Fiorentina-Milan, che darebbe una nuova spinta verso sogni che fino a qualche settimana fa erano pure utopie.

Perché la Juventus può sognare lo Scudetto

La Juventus può sognare davvero lo Scudetto? Sicuramente se avessimo solo proposto questa domanda un mese fa qualcuno avrebbe stemperato, anche in malo modo, ogni velleità. L’arrivo a Torino di Luciano Spalletti ha però rapidamente cambiato tutto, non solo a livelli di classifica ma proprio nel gioco. Se i bianconeri continuano così, come dice lo stesso tecnico di “partite ne vinceranno molte”.

La classifica è tutto sommato non male, anche se si deve evitare di sbagliare come contro il Lecce. Va poi aggiunto che chi sta sopra non è sempre continuo e perde punti anche in situazioni totalmente inattese, basti vedere il Napoli che pareggia contro il Verona o il Milan nell’ultimo turno contro la Fiorentina.

Il calciomercato di gennaio, con magari qualche arrivo importante in mezzo al campo, potrebbe dare un motivo in più per sognare di andare avanti nel sogno. Ora però non si deve assolutamente guardare la classifica, ma vincere le partite a iniziare da stasera contro la Cremonese.

Perché la Juventus non può sognare lo Scudetto

Ci sono però anche alcuni elementi che spengono ogni sogno Scudetto per la Juventus. A oggi l’Inter e il Napoli sembrano decisamente più attrezzate soprattutto per le alternative che hanno in ogni ruolo e che possono fare la differenza a partita in corso.

In più alla fine passano le giornate e il distacco rimane, in caso di vittoria stasera e di successo dell’Inter nel recupero contro il Parma la differenza sarà di sette punti, molto difficile da colmare. Per vincere lo Scudetto la Juventus non avrà possibilità di sbagliare molto e questa è una cosa molto difficile per una squadra che non ha ancora grande maturità.

In più presto ci sarà da gestire il doppio impegno con la Champions League, che diventerà un peso, proprio a cavallo della partita fondamentale per il rilancio in campionato quella tra due settimane contro il Napoli.