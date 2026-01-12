Juve, sprint per il colpaccio a zero ma può arrivare subito: la concorrenza fa paura

I bianconeri puntano il top player del Celta Vigo per la fascia destra, difficilmente si sposterà in inverno ma è tra gli scenari

La Juventus può tornare all’improvviso sul mercato. Oltre all’operazione Chiesa che non è comunque semplicissima, i bianconeri sono a caccia di rinforzi anche per la fascia destra. Il nome finito prepotentemente sul taccuino di Comolli e gli uomini mercato è Oscar Mingueza, esterno del Celta Vigo. Si tratta di uno spagnolo classe ’99, già finito in realtà nei radar juventini da qualche tempo.

Come riporta Fabrizio Romano, alla Continassa sono molto interessati al giocatore, anche se in buona compagnia visto che almeno altri quattro club lo stanno monitorando da molto vicino. Soprattutto in vista dell’estate, quando potrà muoversi a parametro zero in virtù della scadenza del contratto a giugno, per cui l’intenzione è strappare ora un accordo per la prossima stagione. Ma c’è anche un’altra possibilità, ovvero anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato invernale. Ma il Celta non è molto d’accordo.

In primis per l’importanza che riveste all’interno della formazione in un momento molto delicato della stagione. E poi perché i galiziani devono versare al Barcellona il 50% della rivendita, avendo così un vantaggio economico molto ridotto. Il ds vuole provare poi fino all’ultimo a far rinnovare il contratto a Mingueza, arrivando a un’offerta incredibile per il club, ovvero 4 milioni a stagione. Difficile che riesca a strappare il sì visto che ‘El Desmarque’ cita anche Liverpool, Lipsia, Aston Villa, West Ham, Atalanta, Como, Milan e Newcastle tra le squadre interessate. Starà al calciatore.