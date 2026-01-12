Gol restituito, la lezione dell’under 15 Vis Aurelia è commovente: gesto da sottolineare

Bel gesto da parte dei giovani calciatori della Vis Aurelia. L’under 15, allenata da Federico Ciriachi, si è resa protagonista di un episodio da sottolineare. In occasione della partita valida per il campionato Giovanissimi regionali del Lazio contro il Circolo Canottieri Roma, i ragazzi di Ciriachi hanno conquistato gli apprezzamenti degli addetti ai lavori per il comportamento avuto dopo un gol messo a segno molto contestato.

Dopo un retropassaggio con il petto di un avversario al proprio portiere, che ha bloccato la palla con le mani, l’arbitro ha fischiato il fallo tra le proteste dei calciatori. Approfittando della confusione la Vis Aurelia ha battuto velocemente mettendo a segno la rete.

L’allenatore Ciriachi ha però invitato i suoi ragazzi a far segnare gli avversari subito dopo la ripresa del gioco, andando a restituire la rete messa a segno. Una decisione che ha portato la partita a concludersi con la sconfitta della Vis Aurelia per 3-2 in una giornata che potrà però dare una bella lezione a tutti i ragazzi.