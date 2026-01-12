Futuro Nuno Tavares: ore decisive per il terzino portoghese, le ultime | CM.IT

Arrivano importanti novità per quello che riguarda il futuro di Nuno Tavares con il terzino sinistro che potrebbe salutare la Lazio durante il calciomercato di gennaio.
Dopo una buona prima stagione con la maglia della Lazio, Nuno Tavares non è riuscito a confermarsi pienamente con il passare del tempo e per lui potrebbero aprirsi le porte della cessione.
Calciomercato Lazio, novità su Nuno Tavares
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non ci sarebbe ancora l’accordo tra Lazio e Besiktas per il passaggio del terzino sinistro in Turchia.
La Lazio vorrebbe circa 15 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Il Besiktas, dal canto suo, è arrivato a mettere sul piatto un’offerta di prestito da un milione di euro con un diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro.
Il calciatore non vorrebbe andare anche se pian piano si starebbe convincendo considerato il fatto che il campionato turco in questo momento rappresenta un punto di approdo per diversi calciatori importanti, alzando in maniera netta il valore della Super Lig.
Nelle prossime ore ci dovrebbe essere un rilancio anche perché alle cifre messe sul piatto dal club turco non si riuscirebbe a chiudere. Si potrebbe arrivare ad un accordo nel caso in cui il Besiktas dovesse arrivare ad un prestito con obbligo di riscatto, almeno sui 12 milioni di euro. Nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un’intesa, non è da escludere l’opzione Arabia Saudita per il classe 2000.