Dall’Inter al Milan, derby di mercato infuocato: Allegri fa festa

Milan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita. 

C’è delusione in casa Milan dopo il secondo pareggio di fila in campionato. I rossoneri non vanno oltre l’1-1 in casa della Fiorentina e falliscono l’occasione di riavvicinarsi all’Inter capolista, bloccata ieri sera dal Napoli (2-2). La squadra allenata da Max Allegri appare in calo dal punto di vista fisico e anche la rosa si sta rivelando corta, almeno in alcuni ruoli chiave. Come ad esempio, quello di esterno destro dove Saelemaekers è solo e il giovane Athekame non offre garanzie.

Proprio per questo motivo, il direttore sportivo Tare è al lavoro per regalare al tecnico livornese un nuovo innesto in quella zona del campo.

Milan forte su Palestra: pronto lo scippo all’Inter

Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan è quello di Marco Palestra, classe 2005 attualmente in prestito dall’Atalanta al Cagliari. Il 20enne di Buccinasco continua ad essere accostato con una certa insistenza all’Inter, ma ora a Milanello sognano il sorpasso ai danni proprio dei cugini nerazzurri.

Il Milan ha una carta importante a disposizione, che risponde al nome di Yunus Dimoara Musah: il centrocampista statunitense con cittadinanza britannica è in prestito dal Milan all’Atalanta e Tare starebbe pensando di utilizzare il suo cartellino (eventuale cessione a titolo definitivo alla Dea) come parziale contropartita tecnica per Palestra.

Nuovo derby di mercato, dunque, all’orizzonte, ma ora il Diavolo è pronto a mettere la freccia e a beffare l’Inter.

 

