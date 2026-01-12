Blitz improvviso, Nuno Tavares bianconero: le cifre

Novità importantissime in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, è in arrivo la terza cessione eccellente.

La Lazio continua a muoversi senza sosta in questi primi giorni di calciomercato invernale. Dopo Castellanos (West Ham) e Guendouzi (Fenerbahce), il club biancoceleste sta per chiudere una terza clamorosa operazione in uscita.

Il giocatore con le valigie pronte è Nuno Tavares, che nell’ultimo periodo è stato impiegato col contagocce da Sarri e che è ormai da considerarsi completamente fuori dal progetto tecnico-tattico del tecnico. Non a caso, il titolare del ruolo di terzino sinistro della Lazio è ormai Luca Pellegrini.

Nuno Tavares via, ora ci siamo davvero: ecco le cifre

Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Besiktas avrebbe presentato alla Lazio una prima offerta sulla base di un prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto a fissato a 8. Il presidente Lotito continua a chiederne 15, ma la sensazione è che si possa chiudere a metà strada. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Nuno Tavares si appresta a trasferirsi in Turchia per diventare un nuovo giocatore bianconero a breve.