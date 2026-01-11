Atalanta
Telenovela Raspadori, la Roma ha finito la pazienza. Spunta un inserimento clamoroso

L’attaccante italiano non ha ancora dato una risposta definitiva ai giallorossi, ma tra i motivi dei dubbi anche un incredibile ritorno

La Roma resta appesa a Giacomo Raspadori. Questo è sostanzialmente lo stato delle cose in questo momento, con l’attaccante dell’Atletico Madrid che non ha ancora deciso il suo futuro, se trovare più spazio in giallorosso oppure giocare meno e sperare che cambi qualcosa con Simeone che pure non lo ha mai spinto ad andarsene. Oggi il Cholo lo ha provato addirittura tra i titolari per la partita di coppa di martedì con il Deportivo La Coruna, come hanno raccontato su ‘Marca’. E i suoi compagni lo hanno applaudito e incoraggiato.

La Roma, come ammesso anche da Massara, si aspettava oggi una risposta definitiva ma la direzione è che bisognerà aspettare fino a domani. L’accordo con l’Atletico c’è già tra prestito oneroso, riscatto, bonus e penale, così come sull’ingaggio del giocatore. Raspadori resta però dubbioso perché a Madrid si trova benissimo così come all’Atletico, ma c’è una motivazione aggiuntiva. Secondo ‘AS’, infatti, i pensieri di Jack derivano anche dalla possibilità di un ritorno al Napoli.

I suoi agenti hanno parlato anche con il club azzurro di un eventuale ritorno, visto che a Conte farebbe comodo un altro attaccante e con lui non ci sarebbero problemi di ambientamento in nessun senso. Certo, il Napoli dovrebbe cedere prima Lucca, magari al Benfica in prestito, ma anche per Lang si valuta un addio. In questo modo gli azzurri avrebbero anche le risorse per affondare il colpo su Raspadori. Che continua a temporeggiare, ma non potrà farlo ancora a lungo. La pazienza a Roma è praticamente finita.

