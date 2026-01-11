Sarri-Lazio, le dichiarazioni del tecnico creano tensione

La vittoria della Lazio sul campo del Verona ha rilanciato la squadra biancoceleste per quello che riguarda la lotta per un posto in Europa, ma ci sarebbero delle tensioni tra club e società.

Secondo Enrico Camelio in casa Lazio ci sarebbe tensione tra la società e l’allenatore Maurizio Sarri. La società potrebbe essere stufa delle dichiarazioni di Maurizio Sarri che, nei giorni scorsi aveva sorpreso tutti affermando di non conoscere Ratkov. Il tecnico avrebbe voluto altri tipi di acquisti con calciatori decisamente più pronti (non sono una sorpresa i nomi riguardanti Loftus-Cheek e Raspadori).

Durante la scorsa estate tante squadre di alta classifica hanno cambiato allenatore, ma a parte la Lazio nessuna ha stretto contatti in maniera concreta per averlo in panchina con Sarri che ha risposto alla chiamata di Lotito. Il tecnico vedeva nell’Atalanta il club probabilmente più adatto al suo gioco con la Fiorentina che era un’ipotesi concreta, così come avrebbe accettato il Milan.

C’è da aggiungere poi che, a questo punto della stagione, la squadra lo scorso anno, allenata da Marco Baroni e con le coppe da disputare, era in una posizione migliore di classifica.