Pazienza finita in casa Milan, l’addio è scritto: via dopo pochi mesi

Sembra essere giunta al termine, dopo pochi mesi, l’avventura di un calciatore del Milan giunto a Milanello durante la scorsa estate.

Un rossonero appare essere in odore di cessione durante il mese di gennaio con il club che starebbe cercando di trovare una soluzione per fare cassa e mettere a disposizione di Allegri una nuova pedina.

Il pareggio contro la Fiorentina sa di sentenza in casa Milan con i rossoneri che rischiano di aver detto definitivamente addio alla lotta scudetto. Come contro il Genoa sono emerse le molte lacune della rosa a disposizione del tecnico livornese con l’assenza di Modric che ha pesato e non poco in mezzo al campo.

Tempo di addii in casa Milan, un nuovo acquisto ha fortemente deluso

Pervis Estupinan non ha convinto il Milan nei suoi primi mesi in rossonero. Rilanciato da titolare nella giornata di oggi per ridare fiato a Davide Bartesaghi, il laterale dell’Ecuador ha ampiamente deluso, risultando tra i peggiori in campo.

Nonostante sia arrivato in rossonero solamente la scorsa estate, il giudizio su di lui appare insindacabile, almeno per quello che riguarda la gran parte dei tifosi rossoneri. La sensazione è che il calciatore non rientri più nei piani della società che starebbe già valutando possibili soluzioni in uscita, specialmente in Premier League dove Estupinan ha lasciato buoni ricordi per via della sua esperienza con la maglia del Brighton.

Il Milan appare pronto a salutarlo già durante questa sessione invernale di mercato anche se, contestualmente, Igli Tare dovrebbe trovare un nuovo esterno sinistro che possa completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.