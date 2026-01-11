PAGELLE E TABELLINO VERONA-LAZIO 0-1: Gila regge tutto, Isaksen ancora male

Voti e giudizi del match del match del Bentegodi valido per la 20a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Verona

Montipò 6,5

Valentini 6,5

Nelsson 5,5

Bella-Kotchap 7. Dal 76′ Nunez 6

Bradaric 6

Niasse 5,5

Gagliardini 5,5. Dal 76′ Serdar 6

Bernede 6,5

Frese 6

Giovane 6. Dal 68′ Mosquera 5,5

Orban 5,5. Dal 68′ Saar 5,5

All.: Zanetti 6

Il Verona si mangia le mani per una partita ben giocata, ma soprattutto per le tante occasioni sprecate. Bella-Kotchap gioca una partita di alto livello, nonostante un giallo precoce sulle spalle che gestisce con disinvoltura. Nelsson sfortunato, per il resto il centrocampo gestisce poco, manca qualità negli ultimi metri e forse un po’ di fortuna. Ma Zanetti può essere soddisfatto per quanto visto in campo. Delude un po’ Orban.

Lazio

Provedel 6

Marusic 6

Gila 7

Romagnoli 6

Pellegrini 5,5. Dal 56′ Lazzari 6,5

Vecino 5,5

Cataldi 6. Dal 69′ Rovella 6

Taylor 6. Dal 91′ Belahyane sv

Isaksen 4,5. Dal 69′ Pedro 6

Noslin 5. Dal 56′ Ratkov 6

Cancellieri 6

All.: Sarri 6

Arbitro: Guida 6

Stavolta la Lazio non gioca una buona partita, la porta a casa con un po’ di fortuna, con le solite ineluttabili difficoltà nel segnare. Con gli attaccanti, senza, con un giocatore oppure con l’altro. Come a Udine serve un autogol per sbloccarla e anche oggi rischia di lasciare altri due punti con il fallo di Provedel da rigore, salvato dal fuorigioco. Ottima partenza per Taylor, poi si spegne un po’ ma ha fatto intravedere buone cose. Ci si può lavorare. Ratkov praticamente ingiudicabile, tocca pochissimi palloni ma non per sue colpe e anzi nel finale manda alla grande in campo aperto Cancellieri per chiuderla, ma spreca. Gila governa, domina, regge tutto l’impianto e merita il premio MVP. Ma c’è un Isaksen che continua a peggiorare, a sbagliare scelte, sembra ripiombato in una insicurezza costante. Nel primo tempo ha la solita grande occasione ma il finale è sempre lo stesso: mala gestione ed errore grave. Forse il tempo e la pazienza per lui sono finite.

Il tabellino di Verona-Lazio 0-1

Marcatori: aut. 79′ Nelsson (L)

Ammoniti: Bella-Kotchap (V), Cancellieri (L), Valentini (V)

VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella-Kotchap (76′ Nunez); Bradaric, Niasse (87′ Al Musrati), Gagliardini (76′ Serdar), Bernede, Frese; Giovane (68′ Mosquera), Orban (68′ Saar).

A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Al Musrati.

All.: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (56′ Lazzari); Vecino, Cataldi (69′ Rovella), Taylor; Isaksen ( 69′ pedro), Noslin (56′ Ratkov), Cancellieri.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Nuno Tavares, Hysaj, Belahyane.

All.: Sarri.

Arbitro: Guida; Assistenti: Mastrodonato – Bianchini; IV Uomo: Arena; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri