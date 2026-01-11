Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nona sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presa

Foto dell'autore

Terzo ko nelle ultime quattro partite: scelta fatta sul tecnico

Nuovo esonero in Serie A? La sconfitta di ieri è pesante, soprattutto perché si tratta della seconda consecutiva nonché della terza nelle ultime quattro partite. Nel complesso, è stata la nona stagionale.

Pallone Serie A
Un’altra sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nubi nere sulla testa di Marco Baroni, allenatore del Torino ieri sera sconfitta per 2-0 dall’Atalanta. Con l’arrivo, anzi il ritorno di Petrachi come Ds, in casa granata c’è aria di rivoluzione. Tanti acquisti della scorsa estate sono in odore di cessione e anche la panchina dell’allenatore ex Verona e Lazio comincia un po’ a scricchiolare.

Nelle prime venti giornate, Baroni ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e ben 9 sconfitte: media punti di 1.15 a partita. Attualmente il Torino è dodicesimo in classifica con 23 punti, più o meno è dove ci si aspettava che fosse a questo punto della stagione.

Baroni, allenatore del Torino
Torino, Baroni per ora resta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco perché Baroni non rischia il posto, almeno per ora. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, il club non pensa all’esonero del tecnico, che però inizia ad essere sotto osservazione come normale che sia.

La doppia sfida con la Roma tra Coppa Italia e campionato potrebbe comunque già dire molto sul destino di Baroni, legato alla società di Cairo da un contratto in scadenza a giugno 2027.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie