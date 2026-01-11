Nona sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presa

Terzo ko nelle ultime quattro partite: scelta fatta sul tecnico

Nuovo esonero in Serie A? La sconfitta di ieri è pesante, soprattutto perché si tratta della seconda consecutiva nonché della terza nelle ultime quattro partite. Nel complesso, è stata la nona stagionale.

Nubi nere sulla testa di Marco Baroni, allenatore del Torino ieri sera sconfitta per 2-0 dall’Atalanta. Con l’arrivo, anzi il ritorno di Petrachi come Ds, in casa granata c’è aria di rivoluzione. Tanti acquisti della scorsa estate sono in odore di cessione e anche la panchina dell’allenatore ex Verona e Lazio comincia un po’ a scricchiolare.

Nelle prime venti giornate, Baroni ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e ben 9 sconfitte: media punti di 1.15 a partita. Attualmente il Torino è dodicesimo in classifica con 23 punti, più o meno è dove ci si aspettava che fosse a questo punto della stagione.

Ecco perché Baroni non rischia il posto, almeno per ora. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, il club non pensa all’esonero del tecnico, che però inizia ad essere sotto osservazione come normale che sia.

La doppia sfida con la Roma tra Coppa Italia e campionato potrebbe comunque già dire molto sul destino di Baroni, legato alla società di Cairo da un contratto in scadenza a giugno 2027.