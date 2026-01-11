Esonero Allegri, crisi Milan e sentenza senza appello

La sconfitta contro la Fiorentina ha sancito l’inizio della crisi del Milan con i rossoneri che vedono ora a forte rischio il posto in Champions League e allontanarsi sia Napoli che Inter.

Momento nero per il Milan e per Massimiliano Allegri che, dopo il ko di Firenze, è finito definitivamente nel mirino della critica e dei tifosi rossoneri che hanno visto sfumare in pochi giorni ogni tipo di sogno scudetto.

Il gol di Comuzzo ha condannato di fatto i rossoneri a dover lottare solamente per un posto in Champions League con il club meneghino che lascerà, con ogni probabilità, il discorso scudetto solamente a Inter e Napoli, come accaduto un anno fa. Il gioco deludente delle ultime settimane ha dato vita ad una lunga serie di commenti contro l’allenatore del Milan con più di qualche tifoso che, sui social, ha invocato a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri.

Molti tifosi del Milan invocano l’esonero di Allegri, è crisi rossonera

Dalle scelte della formazione iniziale, passando per i cambi poco offensivi, sono stati molti i capi di accusa che diversi tifosi del Milan hanno rivolto al proprio allenatore, andando ad aggiungere, in particolare su X, l’hastag #Allegriout.

Al momento appare impensabile immaginare un esonero di Massimiliano Allegri per quanto di buono fatto vedere durante la prima parte di stagione, ma è certo che i rossoneri dovranno cercare di cambiare marcia se non vorranno vanificare quanto di buono fatto vedere nei mesi scorsi.

Appare, altrettanto lampante, che il club dovrà cercare di rinforzare la rosa in particolare in difesa, provando a portare a disposizione del tecnico livornese un leader difensivo che possa alzare il livello tecnico e di esperienza della squadra. I nomi che circolano in casa rossonera sono diversi, ma la proprietà dovrà dare anche una forte attenzione al bilancio per non trovarsi in difficoltà economiche.