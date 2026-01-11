Altro affare a zero dal Real Madrid, dopo Modric ancora un campione in rossonero

Dopo l’acquisto di Luka Modric, arrivato al Milan durante la scorsa estate, i rossoneri guardano con attenzione al calciomercato per cercare di chiudere un altro affare a costo zero dal Real Madrid.

Proprio la presenza del centrocampista croato nella rosa della squadra rossonera potrebbe aiutare il club a chiudere positivamente un altro affare in entrata.

C’è un calciatore del Real Madrid in scadenza di contratto che sembra essere destinato a salutare le merengues in vista della prossima stagione. Le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme e un giocatore esperto potrebbe salutare la capitale spagnola per andare a giocare con maggiore continuità in vista della prossima stagione. Un affare che andrebbe ad inserire nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri un calciatore di esperienza internazionale.

Il Milan chiude il colpo: in arrivo un altro campione del Real Madrid

David Alaba sembra essere destinato a salutare il Real Madrid al termine della stagione con il difensore austriaco che non dovrebbe rinnovare il contratto con la squadra spagnola. Il centrale, classe 1992, non sta più trattando il rinnovo con la squadra iberica ed è pronto a cercare una nuova avventura per la sua carriera.

Le ultime due stagioni di Alaba sono state fortemente condizionate dagli infortuni e da una forma fisica non ottimale, potendo trovare poco spazio prima alla corte di Carlo Ancelotti e poi di Xabi Alonso. Il Milan guarda con attenzione all’ex Bayern Monaco che potrebbe rappresentare un importante colpo a zero per andare a migliorare il pacchetto arretrato in maniera netta sia dal punto di vista della qualità che dell’esperienza.

Alaba sarà libero di firmare un contratto con una nuova squadra a partire da febbraio potendosi legare ad un club a costo zero. Il Milan potrebbe rappresentare una soluzione molto gradita per il calciatore che piace e non poco a Massimiliano Allegri con la società che vorrebbe avere la certezza di centrare la qualificazione alla Champions League prima di chiudere l’affare.

Un colpo importante per i rossoneri che sperano di tornare nella massima competizione continentale per club per poter finanziare l’affare Alaba, al quale dovrà essere riconosciuto almeno un biennale a 4 milioni di euro a stagione.