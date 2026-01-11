Affare col Milan a un passo: scambio di documenti, c’è lo zampino di Ibra

L’operazione sta andando in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto

È in chiusura l’operazione con il Milan, in cui – per forza di cose – c’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta ‘Sky Sport’, siamo allo scambio di documenti tra i due club.

Parliamo di Maximilian Ibrahimovic, trequartista classe 2006 figlio del campione svedese sempre Senior advisor (non abbiamo ancora capito il vero significato) della proprietà del club rossonero.

Ibra junior sta per seguire le orme del papà. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si sta perfezionando il suo trasferimento all’Ajax, dove Zlatan è cresciuto ed esploso ai massimi livelli conquistando la ‘chiamata’ della Juventus.

Nella prima metà della stagione, Maximilian Ibrahimovic ha militato in Serie D con la maglia di Milan Futuro. 16 presenze, 5 gol e 4 assist, questo il bottino del ragazzo allenatosi anche con la prima squadra di Allegri e che ora traslocherà all’Ajax alla stessa età – 19 anni – in cui lo fece il padre nel 2001.

L’affare tra il Milan e i ‘Lancieri’ sta andando in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto.