Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Affare col Milan a un passo: scambio di documenti, c’è lo zampino di Ibra

Foto dell'autore

L’operazione sta andando in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto

È in chiusura l’operazione con il Milan, in cui – per forza di cose – c’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta ‘Sky Sport’, siamo allo scambio di documenti tra i due club.

Zlatan Ibrahimovic
Affare col Milan a un passo: scambio di documenti, c’è lo zampino di Ibra (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Parliamo di Maximilian Ibrahimovic, trequartista classe 2006 figlio del campione svedese sempre Senior advisor (non abbiamo ancora capito il vero significato) della proprietà del club rossonero.

Ibra junior sta per seguire le orme del papà. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si sta perfezionando il suo trasferimento all’Ajax, dove Zlatan è cresciuto ed esploso ai massimi livelli conquistando la ‘chiamata’ della Juventus.

Maximilian Ibrahimovic
Milan, Maximilian Ibrahimovic come papà: all’Ajax a 19 anni – Calciomercato.it

Nella prima metà della stagione, Maximilian Ibrahimovic ha militato in Serie D con la maglia di Milan Futuro. 16 presenze, 5 gol e 4 assist, questo il bottino del ragazzo allenatosi anche con la prima squadra di Allegri e che ora traslocherà all’Ajax alla stessa età – 19 anni – in cui lo fece il padre nel 2001.

L’affare tra il Milan e i ‘Lancieri’ sta andando in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie