Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ultim’ora Modric, clamorosa decisione in casa Milan: i dettagli

Foto dell'autore

Le ultime che arrivano da Milanello sono davvero sorprendenti: ecco qual è la decisione definitiva su Luka Modric.

Tra le gare più attese e interessanti della prima giornata di ritorno di Serie A figura sicuramente quella che metterà di fronte Fiorentina e Milan domani alle ore 15:00. Un match delicatissimo che può dire molto in chiave scudetto e salvezza. I viola sono in ripresa: due vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato e penultimo posto in classifica con 13 punti, in compagnia del Verona.

Allegri perplesso in panchina
Allegri (Ansa) – Calciomercato.it

I rossoneri, invece, sono reduci dal pari casalingo contro il Genoa e al momento occupano la seconda posizione in classifica, a tre punti dall’Inter capolista. I presupposti per assistere a una grande sfida, insomma, ci sono tutti.

Fiorentina-Milan, clamorosa decisione su Modric

Allegri pensa a qualche cambio di formazione rispetto alle ultime uscite e a una clamorosa novità: Modric, vero faro della squadra, dovrebbe infatti accomodarsi in panchina dopo i 90 minuti disputati anche contro il Genoa di De Rossi. Il 40enne croato appare leggermente stanco e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe essere sostituito almeno inizialmente da Samuele Ricci in cabina di regia. Una scelta inaspettata, visto il peso specifico dell’ex Real Madrid.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie