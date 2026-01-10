Ultim’ora Modric, clamorosa decisione in casa Milan: i dettagli

Le ultime che arrivano da Milanello sono davvero sorprendenti: ecco qual è la decisione definitiva su Luka Modric.

Tra le gare più attese e interessanti della prima giornata di ritorno di Serie A figura sicuramente quella che metterà di fronte Fiorentina e Milan domani alle ore 15:00. Un match delicatissimo che può dire molto in chiave scudetto e salvezza. I viola sono in ripresa: due vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato e penultimo posto in classifica con 13 punti, in compagnia del Verona.

I rossoneri, invece, sono reduci dal pari casalingo contro il Genoa e al momento occupano la seconda posizione in classifica, a tre punti dall’Inter capolista. I presupposti per assistere a una grande sfida, insomma, ci sono tutti.

Fiorentina-Milan, clamorosa decisione su Modric

Allegri pensa a qualche cambio di formazione rispetto alle ultime uscite e a una clamorosa novità: Modric, vero faro della squadra, dovrebbe infatti accomodarsi in panchina dopo i 90 minuti disputati anche contro il Genoa di De Rossi. Il 40enne croato appare leggermente stanco e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe essere sostituito almeno inizialmente da Samuele Ricci in cabina di regia. Una scelta inaspettata, visto il peso specifico dell’ex Real Madrid.