Torna in Serie A dopo quattro anni, dal bianconero all’Inter

L’Inter è pronta ad accelerare in maniera decisa in sede di calciomercato con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un giocatore che potrebbe tornare in Serie A dopo diversi anni.

A distanza di quattro anni l’Inter potrebbe riportare in Italia un giocatore che aveva fatto molto bene con la maglia bianconera in Italia conquistando gli apprezzamenti da parte di tutte le grandi squadre europee.

Siamo ormai entrati nel pieno del calciomercato invernale con diverse società che stanno provando a chiudere gli affari per sistemare le rose a disposizione dei propri allenatori. Cristian Chivu ha parlato in maniera chiara con la dirigenza nerazzurra per cercare di sistemare l’organico. Il tecnico rumeno ha chiesto l’acquisto di un giocatore per sistemare un ruolo che è scoperto per via dell’infortunio del titolare.

Inter decisa, colpo in arrivo: è pronto a tornare in Serie A

Nahuel Molina è finito nel mirino dell’Inter che vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione con l’argentino che piace sia alla dirigenza che allo staff tecnico.

L’esterno argentino, campione del mondo con la nazionale dell’Argentina nel 2022, è in forza all’Atletico Madrid con un contratto che scadrà nel giugno del 2027. Il terzino destro piace molto alla dirigenza dell’Inter che vorrebbe provare a chiudere già durante il mese di gennaio sfruttando il fatto che l’Atletico Madrid non vorrebbe arrivare ad un anno dalla scadenza del contratto per non dover svendere l’ex Udinese.

L’ottima avventura vissuta con la maglia dell’Udinese in Serie A lo portò nel mirino di tantissime big europee tra cui la Juventus che non riuscì, però, ad assicurarsi il suo cartellino con i Colchoneros che ebbero la meglio. Per Molina, quindi, potrebbe profilarsi un ritorno in Serie A con l’Inter pronto ad affidargli la fascia destra fino alla fine della stagione considerate le condizioni fisiche non ottimali di Dumfries.

Molina sembra essere uno dei preferiti in casa Inter per quello che riguarda la fascia destra anche se non mancano altri nomi, soprattutto per la prossima stagione. Da Marco Palestra a Raoul Bellanova, passando per Emil Holm del Bologna, sono diversi i calciatori che sono sulla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per migliorare l’organico dell’Inter.