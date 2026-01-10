Serie A, caos in città prima del fischio d’inizio: scontri tra ultras, interviene la polizia | VIDEO CM.IT

A poche ore dall’inizio della partita brutte scene in città, con le Forze dell’Ordine costrette a caricare

Il calcio italiano torna a far parlare di sé sfortunatamente anche per episodi deplorevoli fuori dal campo e motivi di ordine pubblico. Prima della sfida tra Como e Bologna di questo’oggi alle 15 sono infatti andati in scena degli scontri tra le due tifoserie. Gli eventi sono accaduti circa due ore prima del fischio d’inizio in città, non troppo distante dallo stadio in cui si sarebbe poi giocata la sfida molti importante per la corsa europea tra gli uomini di Fabregas e quelli di Italiano.

Le immagini che trovate anche sui nostri canali social mostrano l’intervento delle Forze dell’Ordine per sedare gli scontri tra gli ultras avversari. In questo caso sono arrivate già sul posto le camionette e gli agenti in tenuta antisommossa sono stati costretti a caricare. Immagini forti, che ancora una volta macchiano il nostro calcio.