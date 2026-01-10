Atalanta
Poco spazio al Bologna: Immobile cambia maglia in Serie A

Cambia improvvisamente il futuro di Ciro Immobile: ecco le ultimissime sul conto dell’attaccante del Bologna.

È da poco rientrato da un infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione e ora Ciro Immobile vuole riprendersi quanto perso in questi mesi. L’attaccante classe ’90, che era andato ko lo scorso 23 agosto contro la Lazio, aveva riportato la lesione al retto femorale della coscia destra: stop di almeno 2 mesi e tutto da rifare.

Infortunio
Ko Immobile (LaPresse) – Calciomercato.it

Ma Immobile non ha mollato, anzi si è rimesso al lavoro e di recente è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano. Al Bologna, però, la concorrenza è alta e al momento l’ex Lazio rappresenta davanti la terza scelta alle spalle di Castro e di Dallinga.

Immobile può cambiare maglia in Italia: la destinazione

Proprio in virtù di questo, il futuro del centravanti napoletano potrebbe cambiare già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Genoa e Pisa, infatti, sarebbero pronte a fare carte false pur di averlo: De Rossi e Gilardino ne apprezzano l’esperienza e le grandissime doti realizzative e i suoi gol potrebbero fare la differenza per la volata salvezza.

I tifosi di Genoa e Pisa ora ci credono davvero: Immobile cambierà davvero maglia a gennaio o qualsiasi discorso relativo al suo futuro sarà rimandato a giugno?

