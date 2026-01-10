Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e delizia

Si è conclusa la partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di campionato di Serie A con le due squadre che si sono spartite la posta in palio con un 1-1 arrivato nel finale.

Partita molto equilibrata in particolare nel primo tempo con il Bologna che è passato in vantaggio al quarto d’oro della ripresa grazie alla rete di Cambiaghi, servito da Castro, bravo nel recuperare la palla in pressing sugli avversari. L’attaccante esterno della formazione di Vincenzo Italiano si è reso protagonista poi di una gomitata che gli è costata il rosso lasciando i suoi in dieci per il resto della sfida.

La reazione del Como non si è fatta attendere con i lariani che avevano conquistato prima un calcio di rigore per contatto tra Vitik e Douvikas, tolto poi dal VAR. Nico Paz ha colpito un palo dopo pochi minuti sfiorando il pari. Nel finale pareggio di Baturina che ha chiuso la sfida sull’1-1 con un gran tiro all’incrocio dei pali. Grande delusione in casa rossoblu per un successo che avrebbe potuto rilanciare la squadra di Italiano nella lotta per un posto in Europa, mentre gli uomini di Fabregas hanno dimostrato di non mollare mai, giocando fino alla fine per raggiungere un risultato positivo. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Como-Bologna 1-1: Cambiaghi decisivo, ma pesa il rosso

Como-Bologna 1-1

Marcatori: Cambiaghi, Baturina

Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 5,5 (63′ Posch 6), Diego Carlos 6, Kempf 5,5, Moreno 5,5 (Baturina 7,5); Da Cunha 5,5 (57′ Caqueret 6), Perrone 6; Vojvoda 5,5 (57′ Kuhn 5,5), Nico Paz 6,5, Rodriguez 6,5; Douvikas 5,5. Allenatore: Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6, Heggem 6,5, Lucumí 5,5 (24′ Vitik 6,5), Miranda 6; Freuler 6,5 (75′ Ferguson 6), Pobega 6; Cambiaghi 6,5, Fabbian 6, Rowe 5,5 (75′ Casale 6); Castro 6,5 (75′ Immobile 6). Allenatore: Italiano.