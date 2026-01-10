Mai più a San Siro, è pronto a svuotare l’armadietto e a salutare il Milan

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che stanno valutando la partenza di un proprio tesserato, destinato con ogni probabilità, a non giocare più a San Siro in questa stagione.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sta valutando le operazioni da portare a termine prima della fine del mercato invernale per sistemare la rosa a disposizione di Allegri.

Tra operazioni in entrata e quelle in uscita, la società del Milan sta cercando di capire come andare a migliorare l’organico senza intaccare in maniera ingente il proprio bilancio. Fino a quando non sarà certo il ritorno in Champions League, il Milan dovrà contenere le proprie spese considerato il fatto che in questa stagione gli uomini di Allegri non hanno partecipato a nessuna competizione europea.

Cessione ad un passo, un calciatore del Milan pronto a fare le valigie

Potrebbe concludersi nel giro di qualche settimana l’avventura di David Odogu con la maglia del Milan. Il giovane difensore tedesco non sembra rientrare nei piani in vista della seconda parte di stagione e per lui si profila una cessione in prestito.

Essendo sceso in campo solamente in due occasioni con la maglia della prima squadra e per pochi minuti, appare difficile che Odogu possa calcare il campo di San Siro prima della fine del calciomercato considerato il fatto che i rossoneri giocheranno in casa solamente contro il Lecce il prossimo 18 gennaio.

Acquistato dal Wolfsburg per una somma complessiva che sfiora i 10 milioni di euro, David Odogu non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante alle dipendenze di Massimiliano Allegri con il club che non vuole depauperare l’investimento fatto nel finale dello scorso calciomercato estivo. La volontà della società è quella di vederlo all’opera in prestito per dargli continuità e capire se possa puntare su di lui nella rosa della prossima stagione.

Il giovane centrale piace a diverse squadre in Bundesliga, che potrebbero, a stretto giro di posta, presentare un’offerta ai rossoneri per riportarlo subito in Germania e metterlo al centro del progetto. Al momento, però, ci sarebbero stati solamente dei contatti per capire la disponibilità del Milan alla cessione con i rossoneri che, prima di dare l’ok alla sua partenza, dovranno trovare un sostituto che possa completare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.

Occhi su un nuovo difensore in casa Milan

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore da regalare al proprio allenatore per la seconda parte di stagione. Numericamente il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico è troppo corto con il club che vorrebbe inserire un calciatore di esperienza, pronto sin da subito a dare una mano alla squadra rossonera. Appaiono però da escludere i nomi di Kim e Joe Gomez, troppo costosi per un eventuale investimento a stagione in corso.