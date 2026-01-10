Lazio, Cancellieri verso il Brentford: le cifre e i dettagli | CM.IT

Matteo Cancellieri potrebbe essere il terzo giocatore della Lazio a salutare la squadra capitolina durante la sessione di mercato invernale con il Brentford che è sulla punta classe 2002.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la punta della Lazio potrebbe trasferirsi in Inghilterra per una somma intorno ai 25 milioni di euro.
Per la Lazio potrebbe essere la terza cessione di gennaio dopo le partenze di Castellanos, destinazione West Ham e Guendouzi, passato al Fenerbahce. Una sessione di trattative che potrebbe portare la squadra capitolina a cambiare radicalmente la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.
Nel caso in cui dovesse andare in porto la partenza della punta ex Verona, la Lazio potrebbe dare l’assalto a Daniel Maldini, obiettivo sensibile della squadra allenata da Maurizio Sarri.