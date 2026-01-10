Chiamano Tudor dopo la risoluzione con la Juve: panchina eccellente

Igor Tudor potrebbe tornare subito in panchina dopo la risoluzione del contratto con la Juventus: ecco la destinazione.

Due giorni fa, la Juventus e Igor Tudor hanno risolto ufficialmente il contratto che legava l’allenatore croato fino al 30 giugno 2027. Una notizia importante per il club bianconero che, in questo modo, va a risparmiare i 3 milioni di euro netti a stagione che percepiva l’ormai ex allenatore.

Una notizia importante anche per Tudor che ha così l’occasione di tornare immediatamente in panchina, ma non nel campionato italiano. Lo si legge in un comunicato apparso sui canali della FIGC lo scorso 6 novembre, in cui si legge che “grazie agli accordi collettivi tra le varie Leghe e le associazioni di categoria, in caso di esonero i tecnici avranno la possibilità di essere tesserati nuovamente da un’altra società in questa stessa stagione calcistica“. Questa possibilità, però, non è prevista in Serie A.

Tudor, tentazione Liga: la destinazione

Attenzione, dunque, al futuro di Tudor che potrebbe regalare grosse sorprese già a breve. Un futuro che potrebbe essere targato Liga: il Valencia, infatti, vive una vera e propria crisi con appena 3 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato e con il terzultimo posto in classifica. La posizione del tecnico Carlos Corberán appare sempre più in bilico e uno dei principali indiziati a prendere il posto del 42enne spagnolo sarebbe proprio Tudor.

Il match di questa sera contro l’Elche rischia di essere già decisivo per le sorti della panchina del Valencia: Tudor osserva e attende un segnale.