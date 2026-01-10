Allegri nella bufera, le dichiarazioni hanno scatenato la polemica

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri è tornato su quanto accaduto nel finale di Milan-Genoa, partita pareggiata dai rossoneri grazie anche all’errore dal dischetto di Stanciu che ha calciato alto dagli undici metri.

L’errore del centrocampista del Genoa è giunto dopo in seguito allo “scavetto” di Pavlovic sul dischetto per cercare di rendere più complicato il calcio del rigorista, favorendo un tiro alto: “Lo scavetto di Pavlovic? È anche il bello del calcio alcune volte. Sono degli episodi che, se guardati a distanza di tempo possono farti anche sorridere”.

Parole che hanno acceso la polemica attorno all’allenatore del Milan che ha commentato di fatto positivamente un gesto del proprio difensore che non può essere considerato di certo sportivo.

Bravissimo ad allenare i calciatori dal punto di vista della testa, va dato atto al tecnico rossonero che ha saputo coinvolgere sia Maignan che Leao in un’annata complicata dopo la stagione deludente dello scorso anno. Restano però alcune lacune a livello tattico presentate dalla squadra in questa stagione con i rossoneri che non sono riusciti ad avere la meglio contro squadre come Pisa, Cremonese, Genoa, Parma e Sassuolo, perdendo punti per le primissime posizioni.

Le dichiarazioni su quanto commesso da Pavlovic prima del calcio di rigore sanno di mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi del Genoa e di Daniele De Rossi che ha accolto con massima signorilità il verdetto del campo dopo la rocambolesca partita di San Siro.