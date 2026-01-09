Atalanta
Ricorso Milan al TAR, fissata la data UFFICIALE dell’udienza

Il club rossonero ha presentato istanza davanti al giudice ordinario, ma dovrà aspettare fino a maggio

Il gennaio del Milan viaggia su due binari paralleli, anzi tre. In primo luogo quello del campo, con il pareggio di ieri in casa contro il Genoa che va visto come un punto guadagnato, considerato che il gol di Leao è arrivato solo al 92esimo e che sei minuti dopo Stanciu ha fallito il rigore del possibile 1-2. Inoltre quello del mercato: preso Fullkrug in attacco, ora il Ds Tare vuole rinforzare la difesa.

Milan, ricorso al Tar per il match contro il Bologna
Scaroni, presidente del Milan (foto Ansa)

Da Disasi a Pirola passando per Nathan Ake e Coppola fino a Gomez e Mario Gila, i nomi sul taccuino dei rossoneri per il ruolo di centrale sono davvero tanti. Infine c’è anche quello riguardante la giustizia (ordinaria e non sportiva). I fatti si riferiscono al match contro il Bologna del 26 ottobre 2024, rinviato a causa dell’alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano nei giorni precedenti la sfida dello stadio ‘Dall’Ara’ su ordinanza del sindaco Matteo Lepore.

Come si legge sul sito ‘Calcio e Finanza’, il Milan aveva presentato ricorso al TAR nel dicembre dello stesso anno per chiedere l’annullamento e l’accertamento della illegittimità dello stesso provvedimento. Ebbene finalmente è stata ufficializzata la data per l’udienza di fronte al tribunale emiliano, che si terrà il prossimo 13 maggio. Non è stato ancora designato il magistrato giudicante.

Cosa può ottenere il Milan se vince il ricorso al TAR?

Il ricorso presentato dal Milan a fine 2024 si basava sul presupposto che l’ordinanza del sindaco Lepose dovesse “essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse“.

Milan, ricorso al Tar per il match contro il Bologna
Ndoye a segno nel recupero di Bologna Milan (foto Ansa)

Il club rossonero ha lamentato il fatto che “il provvedimento precludeva in assoluto lo svolgimento del match nella data programmata, escludendo ogni altra ipotesi: sia lo svolgimento a porte chiuse e persino lo spostamento in un altro stadio. Peraltro non ci fu alcun cenno alla ragione per cui l’unica soluzione ipotizzabile per fronteggiare il rischio fosse costituita dalla cancellazione totale dell’evento”.

Ma cosa può ottenere il Milan se vince la causa al TAR? Ovviamente dal punto di vista sportivo non possono esserci conseguenze: niente vittoria a 3-0 tavolino (ribaltando il 2-1 del campo) né conseguenze sulla classifica della Serie A 2024-25. Il club rossonero potrebbe ricevere una somma in denaro a titolo di risarcimento che, ha già fatto sapere, verrebbe devoluta alla Fondazione Milan per iniziative benefiche a favore della comunità locale.

