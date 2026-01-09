Milan, Gimenez vola in Premier. L’annuncio è ufficiale: “Abbiamo bisogno di lui”

L’attaccante messicano del Milan resta in bilico e può partire verso l’Inghilterra già a gennaio

Il Milan ha sistemato l’attacco con l’arrivo immediato in apertura di mercato di Fullkrug dal West Ham. Per vederlo al top servirà un po’ di tempo, ma i primissimi segnali non sono stati negativi. Con l’adattamento di Leao che procede molto bene e attorno a lui i vari Pulisic, Nkunku se dovesse confermare il risveglio di qualche giorno fa, Allegri può ritenersi soddisfatto. Gimenez, invece, continua a essere un punto interrogativo causa infortunio.

Il messicano resta comunque in bilico e non a caso in questi giorni si è parlato anche di una cessione, in particolare in Premier League con West Ham e Sunderland in testa. Se gli Hammers intanto hanno preso Castellanos per provare a risolleare una situazione disperata, i Black Cats sperano di tornare ad alimentare sogni europei. A ‘Milannews.it’ è intervenuto Gary Bennet, leggenda proprio del Sunderland: “Il club vorrebbe alzare l’asticella per fare il salto di qualità. Abbiamo bisogno di una punta che faccia gol, un bomber che spacchi le partite”.

Con il marchio francese di Le Bris e Ghisolfi, i Black Cats stanno disputando un grande campionato e così il mercato sarà di livello: “Tanti giocatori vengono accostati al Sunderland, tra questi uno da 70 milioni di sterline del Barcellona. Niente ci sorprende più. Sunderland è sulla mappa del calcio, tutti parlando di noi, e non solo in Inghilterra ma in tutta Europa. Siamo un club attraente. Gimenez l’uomo giusto? Oggi abbiamo giocatori funzionali che sanno cosa fare. Qui non ci sono prime donne. Incrociamo le dita per il suo arrivo”.