Milan-Genoa di fuoco, Maignan perde la testa con l’arbitro: “Figlio di…” Cosa rischia?

Il portiere francese a fine partita furioso con Mariani per il rigore dato al Genoa nel finale, ma difficile una squalifica

È successo praticamente di tutto nel secondo tempo di Milan-Genoa, soprattutto nei minuti finali di gara. Il match è terminato 1-1, risultato che ci può stare ma lascia un rammarico grosso alla squadra di De Rossi per il rigore sbagliato clamorosamente da Stanciu al 99′. Un episodio che non è andato proprio giù ai giocatori rossoneri in campo, a partire da Pavlovic e Tomori che hanno protestato in maniera molto animata. Tra l’altro alcune immagini hanno colto il difensore serbo provare a danneggiare il dischetto prima del tiro in un momento di confusione, l’inglese invece ha esultato in maniera scomposta verso l’avversario dopo l’errore. Per questo sono stati ammoniti.

Oltre a loro, però, è stato sanzionato anche Mike Maignan che è stato sicuramente il più nervoso di tutti. Il portiere infatti – da capitano – si è visto sventolare anche lui il giallo per proteste, essendo andato a brutto muso verso l’arbitro Mariani. Ma la questione non si è fermata neanche col triplice fischio, visto che il giocatore del Milan era a dir poco furibondo con la decisione di assegnare il rigore, confermato anche dopo il check. Il francese era nervosissimo ed è stato addirittura portato via dal campo dai compagni, in primis Rabiot, mentre continuava a inveire verso il direttore di gara.

In Francia hanno colto e individuato anche un insulto pesante nei confronti di Mariani: “La put..na di tua madre! Figlio di put..ana!” A riportarlo con tanto di filmato l’edizione francese di ‘Dazn’ sui social (su quelli ‘italiani’ nessuna traccia), oltre ai principali quotidiani e portali transpalpini come ‘L’Equipe’ e ‘RMC Sport’. Difficile pensare a una squalifica in quanto l’insulto non è stato ravvisato dall’arbitro e non c’è stata di conseguenza un’espulsione. Qualcosa potrebbe cambiare nel caso in cui lo riportino per iscritto gli ispettori della Procura Federale. Ma le percentuali di una sanzione oltre il giallo refertato da Mariani sono molto basse.