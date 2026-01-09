Atalanta
Kanté in Serie A, colpo a zero: che rinforzo a centrocampo

Possibile ritorno in Europa per N’Golo Kanté in vista della prossima stagione con il centrocampista francese che potrebbe arrivare in Serie A.

Il mediano, ora in forza all’Al-Ittihad in Arabia Saudita, potrebbe rappresentare un importante colpo a centrocampo per una squadra italiana che sta valutando il suo arrivo a costo zero.

Classe 1991, Kanté è prossimo dal compiere 35 anni ed è a pochi mesi dal termine del suo contratto con l’Al-Ittihad. Il francese, con ogni probabilità, farà parte della spedizione della nazionale di Didier Deschamps ai prossimi mondiali che si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada con l’opportunità che possa trattarsi dell’ultima grande manifestazione da vivere con la Francia. Nel frattempo, il mediano sta valutando il suo futuro a livello di club con una squadra italiana che è pienamente in corsa per assicurarsi il suo cartellino.

Arriva Kanté in Serie A, colpo a costo zero

La Juventus è sulle tracce di N’Golo Kanté in vista della prossima stagione. Il mediano potrebbe arrivare a costo zero alla corte di Luciano Spalletti che sarebbe felice di averlo a disposizione per migliorare il centrocampo a sua disposizione. Un colpo non semplice. ma che non appare impossibile per i bianconeri.

La volontà del calciatore sembra essere quella di tornare in Europa per giocare ad alti livelli e lottare per qualcosa di importante. Una decisione che potrebbe portarlo ad abbassare in maniera sensibile l’alto ingaggio percepito in Arabia Saudita, permettendo alla Juventus di metterlo sotto contratto senza dover intaccare in maniera decisa le proprie casse.

I bianconeri potrebbero mettere sul piatto un contratto biennale per convincere Kanté ad arrivare a Torino con uno stipendio tra i 3 ed i 4 milioni di euro a stagione. Un affare che porterebbe esperienza e qualità alla linea mediana della Juventus regalando una pedina di livello internazionale all’interno della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Un affare non semplice per la Juventus che dovrà cercare di battere la concorrenza di diverse squadre inglesi, decise a riportare il calciatore in Inghilterra dopo le esperienze vincenti con le maglie di Chelsea e Leicester.

