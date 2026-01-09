Italiano a rischio esonero: ecco cosa sta succedendo a Bologna

Il tecnico rossoblu in bilico dopo i risultati deludenti dell’ultimo periodo. La vittoria in Serie A manca da troppo tempo

Due punti nelle ultime sei giornate di Serie A. Il Bologna sta vivendo una crisi di risultati iniziata dopo l’ultimo successo contro l’Udinese datato 22 novembre. Da allora soddisfazioni solo in Europa League con i successi contro Salisburgo e Celta Vigo ed in Coppa Italia dove è stato passato il turno nel derby contro il Parma. Ma il ko interno del turno infrasettimanale contro l’Atalanta rischia di compromettere la stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

Alla fine del girone di andata i rossoblu sono distanti 10 punti dalla zona Champions, pur avendo una partita da recuperare rispetto a Roma e Juventus che occupano la quarta posizione in classifica. Da qui a un mese i felsinei scenderanno in campo praticamente una volta ogni tre giorni tra gli impegni in Serie A, Europa League e Coppa Italia. C’è bisogno di una svolta immediata a partire dallo scontro diretto di domani contro il Como, che potrebbe decidere persino il futuro del tecnico.

Serie A, non solo Italiano: tutti gli allenatori a rischio esonero

Dalle stelle alle stalle in pochi mesi: Vincenzo Italiano rimarrà nella storia del Bologna grazie alla conquista della Coppa Italia della scorsa stagione, ma rischia di non finire quella attuale. Come riportato da ‘agipronews’, è crollata la quota dei bookmaker per il suo esonero prima della 38esima e ultima giornata. Ora è bancato a 1.75, mentre alla fine del 2025 si giocava tra 15.00 e 20.00.

In Serie A ci sono almeno altre quattro panchine bollenti, tutte quotate sotto il 2.00. I due allenatori che rischiano di più (quota 1.50) sono Paolo Zanetti al Verona e Alberto Gilardino. A seguire c’è Paolo Vanoli (1.75) subentrato a Pioli alla Fiorentina, ma che potrebbe fare la stessa fine del suo predecessore. Non può dormire sonni tranquilli nemmeno Eusebio Di Francesco (1.85) a Lecce.