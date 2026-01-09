Inter, non solo Frattesi: altro assalto dalla Turchia. Da Appiano la risposta immediata

I nerazzurri non dovrebbero muoversi in maniera massiccia sul mercato, ma potrebbe spuntare un’occasione da non perdere

L’Inter si sta muovendo in questo mercato con un alto grado di prospettiva, ovvero lavorare soprattutto in vista del futuro, costruire le basi per i colpi della prossima stagione oppure bloccare talenti da crescere ad Appiano. L’unico ruolo di cui si sta parlando con insistenza e che nella mente della società potrebbe essere quello giusto su cui operare nell’immediato è quello dell’esterno destro. Soprattutto considerando l’infortunio di Dumfries e Luis Henrique che ancora non convince.

Proprio sul brasiliano ex Marsiglia sono arrivate in queste ore delle indiscrezioni in uscita. In particolare in Turchia il suo nome è finito sui taccuini del Besiktas: come riporta il portale ‘Fotomac’, i bianconeri di Istanbul sono a caccia di un esterno offensivo che porti qualità. E in cima alla lista ci sarebbe proprio Luis Henrique, che fino ad ora ha incassato la fiducia del club nonostante delle prestazioni non esaltanti.

Anche per questo, ma non solo, la risposta dell’Inter sarebbe stata: “Non possiamo cedere un calciatore in quel ruolo senza prima prenderne un altro”, rimandando il discorso in caso di novità in tal senso. Come detto, Chivu e la società per ora non lo hanno messo sul mercato ma cogliere eventuali opportunità è un dovere. Soprattutto se questa dovesse portare a un investimento più adatto. Vedi Palestra, e non solo.