Inter, l’offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique | CM.IT

Foto dell'autore

Il club turco si è mosso per il brasiliano, l’estate scorsa costato 25 milioni bonus inclusi

Luis Henrique non si muove, almeno per ora. Considerato l’infortunio di Dumfries, il cui rientro è previsto a marzo, adesso l’Inter ha solo lui come laterale destro di ruolo. Non a caso ha giocato sempre da titolare le ultime otto partite, con Chivu che ha chiesto un nuovo rinforzo. Sfumato Cancelo, però, i nerazzurri non hanno affondato il colpo per altri terzini.

Luis Henrique in azione con l'Inter
Inter, l'offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique

La stagione fin qui di Luis Henrique è stata tutt’altro che positiva, ciononostante l’ex Marsiglia continua ad avere diversi estimatori in giro per l’Europa. Specie in Turchia, con il Besiktas che si è mosso negli ultimi giorni – anche tramite intermediari ‘amici’ – per provare ad imbastire un’operazione. 

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’iniziale proposta (solo verbale) era sulla base di un prestito oneroso sui 5 milioni e di 18 mesi più diritto di riscatto. Ma dal 2024, come da nuova regola FIFA, il massimo consentito per un prestito è 12 mesi.

Comunque l’Inter non ha aperto e difficilmente aprirà alla cessione del brasiliano, d’altronde Ausilio e soci sono chiamati a tutelare – di fronte alla proprietà – un investimento da ben 25 milioni bonus inclusi. Oltre al no dei nerazzurri, c’è poi da considerare la volontà del classe 2001: Luis Henrique ha fatto sapere di non voler lasciare l’Inter, di non volersi trasferire in Turchia.

Chivu ha chiesto un nuovo terzino destro

Chivu, ripetiamo, ha chiesto un nuovo giocatore per la fascia destra. Va considetato che per il rientro di Dumfries occorreranno ancora due mesi, e che lo stesso Luis Henrique continua a non convincere. Cancelo aveva invece il gradimento di tutti, in primis il tecnico romeno, ma il portoghese ha preferito fare ritorno al Barcellona.

Holm contro Bastoni in Supercoppa
Inter, confermati i sondaggi per Holm

Confermati i sondaggi per Holm

E adesso? Da qui allo scadere di questa sessione estiva può succedere ancora di tutto. Confermati l’interesse e i sondaggi per Holm del Bologna, nel mirino degli scout interisti fin dai tempi dello Spezia e osservato speciale nella semifinale di Supercoppa in Arabia.

