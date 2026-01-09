Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Allegri, la pazienza è già finita: annuncio nella notte

Foto dell'autore

Risveglio amaro per Max Allegri dopo il pari interno contro il Genoa: il Milan perde punti dall’Inter capolista ed esplode la rabbia dei tifosi.

Il Milan ci ricasca. I rossoneri non vanno oltre il pari (1-1) contro il Genoa nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, perdendo altri punti contro una squadra di bassa classifica. E ora, proprio nella graduatoria generale, le lunghezze di distacco dall’Inter capolista salgono a 3. Non basta il settimo centro di Leao in campionato, anzi nel finale l’undici di De Rossi fallisce il calcio di rigore decisivo con Stanciu.

Leao
Leao (Ansafoto) – calciomercato.it

Al termine della sfida di San Siro, Allegri si è detto comunque fiducioso per quanto visto in campo: il Milan ha tirato oltre 30 volte verso la porta avversaria, ma non è bastato per conquistare l’intera posta in palio. E, puntuale, è esplosa la rabbia dei tifosi.

Esonero Allegri, la rabbia dei tifosi del Milan su X

Al triplice fischio finale, infatti, è tornato in tendenza su X l’hashtag #AllegriOut: parte del popolo di fede rossonera è già stufo di questi primi 4 mesi di gestione Allegri e non ne può più delle scelte e del gioco mostrato dal tecnico livornese.

C’è qualcuno che definisce addirittura Allegri un “miracolato” e invoca il suo esonero dopo quanto accaduto ieri sera contro il Grifone.

La parola, però, passa ora al campo: domenica sera Maignan e compagni sono attesi dall’insidiosa trasferta sul campo di una Fiorentina in ripresa, mentre giovedì 15 gennaio i rossoneri saranno impegni nel recupero a casa del lanciatissimo Como di Fabregas. Un doppio impegno da brividi che dirà tantissimo sul momento del Milan e sulla corsa scudetto: intanto, però, a Milanello la pazienza è già finita.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie