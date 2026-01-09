Esonero Allegri, la pazienza è già finita: annuncio nella notte

Risveglio amaro per Max Allegri dopo il pari interno contro il Genoa: il Milan perde punti dall’Inter capolista ed esplode la rabbia dei tifosi.

Il Milan ci ricasca. I rossoneri non vanno oltre il pari (1-1) contro il Genoa nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, perdendo altri punti contro una squadra di bassa classifica. E ora, proprio nella graduatoria generale, le lunghezze di distacco dall’Inter capolista salgono a 3. Non basta il settimo centro di Leao in campionato, anzi nel finale l’undici di De Rossi fallisce il calcio di rigore decisivo con Stanciu.

Al termine della sfida di San Siro, Allegri si è detto comunque fiducioso per quanto visto in campo: il Milan ha tirato oltre 30 volte verso la porta avversaria, ma non è bastato per conquistare l’intera posta in palio. E, puntuale, è esplosa la rabbia dei tifosi.

Esonero Allegri, la rabbia dei tifosi del Milan su X

Al triplice fischio finale, infatti, è tornato in tendenza su X l’hashtag #AllegriOut: parte del popolo di fede rossonera è già stufo di questi primi 4 mesi di gestione Allegri e non ne può più delle scelte e del gioco mostrato dal tecnico livornese.

Quando non giochi a pallone può andarti bene una volta , due, tre ma poi il campo ti chiede il conto! IL NON GIOCO DI ALLEGRI É UN INSULTO AL MILAN, ALLA SUA STORIA ED AI SUOI TIFOSI!!#MilanGenoa #allegriOut — JEAN CLAUDE VAN BASTEN #allegriOut (@Traglius) January 8, 2026

C’è qualcuno che definisce addirittura Allegri un “miracolato” e invoca il suo esonero dopo quanto accaduto ieri sera contro il Grifone.

La categoria di allenatori come Allegri e Pioli#allegriout pic.twitter.com/AOMRS9jMdL — Natale La Dizione (@natlostorione) January 8, 2026

La parola, però, passa ora al campo: domenica sera Maignan e compagni sono attesi dall’insidiosa trasferta sul campo di una Fiorentina in ripresa, mentre giovedì 15 gennaio i rossoneri saranno impegni nel recupero a casa del lanciatissimo Como di Fabregas. Un doppio impegno da brividi che dirà tantissimo sul momento del Milan e sulla corsa scudetto: intanto, però, a Milanello la pazienza è già finita.