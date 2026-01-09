Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Conte lo fa fuori: uno dei Big più attesi salta Inter-Napoli

Foto dell'autore

Cresce l’attesa per la sfida scudetto tra Inter e Napoli, in programma domenica sera: ci sono importantissime novità di formazione. 

Il grande giorno si avvicina. Domenica sera, alle ore 20:45, Inter e Napoli si affrontano nel big match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A: un vero e proprio spareggio scudetto tra le due principali accreditate per la vittoria finale.

I nerazzurri si presentano all’appuntamento in formissima: 5 vittorie negli ultimi 5 incontri e primo posto in classifica con 42 punti. Gli azzurri, invece, hanno racimolato 7 punti nelle ultime 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 ko) e ora sono terzi a quota 38.

Inter-Napoli, le ultime: Conte esclude un nome eccellente

Ultima chiamata, dunque, per il Napoli che è costretto a fare risultato per non rischiare di dire addio al treno scudetto. Per l’occasione, il tecnico Antonio Conte pensa a una clamorosa scelta di formazione ovvero il rientro dal 1′ di Juan Jesus al posto di Buongiorno.

Alessandro Buongiorno
Buongiorno – Calciomercato.it

Per il centrale torinese si tratterebbe di una vera e propria bocciatura, soprattutto visto il grande investimento fatto (circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus) nell’estate del 2024 per strapparlo al Torino. L’altra novità di formazione è il rientro di Spinazzola come quarto di centrocampo, mentre resta in dubbio David Neres.

Cresce l’attesa per Inter-Napoli: secondo voi chi la spunterà domenica sera a San Siro?

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie