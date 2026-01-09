Colpo in Serie A, Simone Inzaghi rinforza così l’Al-Hilal: arriva subito

Simone Inzaghi continua a guardare con attenzione alla Serie A per rinforzare l’Al-Hilal e nelle prossime ore il club arabo potrebbe chiudere per l’arrivo di un calciatore del nostro campionato.

Gli ottimi risultati ottenuti da Simone Inzaghi con l’Al-Hilal hanno fatto innamorare i tifosi dell’ex allenatore dell’Inter, deciso a migliorare ulteriormente la rosa a propria disposizione.

Il calciomercato potrebbe portare in dote un altro giocatore del campionato italiano a Simone Inzaghi, deciso a conquistare tutti i titoli possibili con la sua squadra. Già dal Mondiale per club l’ex allenatore dell’Inter aveva iniziato ad inanellare una serie di prestazioni e risultati positivi conquistando subito la fiducia di tutto l’ambiente.

L’Al-Hilal accontenta Simone Inzaghi, il colpo arriva dalla Serie A

Pablo Marì è vicino al trasferimento all’Al-Hilal. Stando a quanto affermato da Sportmediaset, il difensore della Fiorentina, molto apprezzato dallo staff tecnico di Simone Inzaghi, potrebbe salutare i viola a stretto giro di posta per raggiungere l’ex allenatore dell’Inter in Arabia Saudita.

Un affare che andrebbe a sistemare la retroguardia a disposizione del tecnico piacentino, deciso a non lasciare nulla al caso e migliorare l’organico a sua disposizione. Pablo Marì, dal canto suo, non chiuderebbe all’operazione, avendo vissuto una prima parte di stagione difficile con la maglia della Fiorentina.

In queste ultime settimane l’ex centrale del Monza ha visto mettere in discussione la sua titolarità nella formazione allenata da Paolo Vanoli e, una chiamata dall’Arabia Saudita potrebbe convincerlo a lasciare la Serie A. L’Al-Hilal ha dimostrato di non avere alcun tipo di problema nell’accontentare le richieste economiche dei calciatori e potrebbe strappare un altro calciatore dalla Serie A.

Classe 1993, il difensore spagnolo ha un contratto fino al giugno del 2027 con la Fiorentina che potrebbe dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 3 milioni di euro.