Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccio

Il portoghese si è reso protagonista di un episodio contro il Brighton che è piaciuto moltissimo ai tifosi del Manchester City

Milan-Genoa è stata la partita delle polemiche, oltre che delle ammonizioni nel finale. In occasione del rigore concesso alla squadra di De Rossi i giocatori rossoneri si sono infuriati o hanno avuto dei comportamenti un po’ sopra le righe, prendendosi l’ammonizione. Tomori ha esultato in faccia agli avversari dopo l’errore, Maignan ha protestato (e non solo) con l’arbitro mentre Pavlovic ha danneggiato il dischetto dell’area da cui ha calciato Stanciu. Lo stesso che hanno provato a fare anche i calciatori del Brighton nella sfida contro il Manchester City di un paio di giorni fa.

Con il risultato sullo 0-0, Erling Haaland – pallone sotto braccio – era in attesa di calciare il penalty che era stato assegnato dall’arbitro e che in quei momenti era sotto check del Var. Per questo 2-3 giocatori dei Seagulls si sono avvicinati al dischetto per provare a danneggiarlo, magari innervosire anche Haaland. Ma non avevano fatto i conti con Bernardo Silva, che è intervenuto tempestivamente per impedirlo. Il portoghese a brutto muso con gli avversari li ha spintonati più volte via dall’area del dischetto. Non è sicuramente un giocatore fisico, ma si è fatto valere alla grande.

Un gesto che ha esaltato parecchio i tifosi del Manchester City: “È pronto per la guerra”, “Bernardo ti vogliamo bene!” hanno scritto in tanti sui social. Alla fine Haaland ha calciato e segnato il suo rigore, anche se non è bastato visto l’1-1 definitivo segnato da Mitoma. Bernardo Silva ha mostrato personalità e carattere, elementi che farebbero bene anche alla Juventus, che secondo le ultime indiscrezioni sta spingendo per bloccarlo in vista di giugno, quando si svincolerà a scadenza contratto. Più difficile per gennaio. Guardiola e il City hanno già deciso di salutarlo, per i bianconeri sarebbe un colpaccio sotto tutti i punti di vista.