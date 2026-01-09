Al Milan non gioca più, può diventare un’idea last minute per il mercato della Juventus

Un calciatore del Milan potrebbe diventare un’idea di mercato della Juventus durante gli ultimi giorni di gennaio con i bianconeri che stanno monitorando la situazione.

La Juventus ha messo nel mirino un calciatore del Milan che potrebbe salutare i rossoneri durante gli ultimi giorni di gennaio non trovando più spazio alla corte di Massimiliano Allegri.

L’ultimo affare di calciomercato tra Juventus e Milan è stato quello che ha visto Pierre Kalulu passare dai rossoneri ai bianconeri con il francese che è diventato un punto fermo della formazione di Luciano Spalletti. La volontà della Juventus è quella di andare a chiudere un affare simile, andando a prendere dai rossoneri un calciatore che sta facendo fatica a trovare spazio.

Assalto Juventus in casa Milan, colpo a sorpresa

Samuele Ricci piace alla Juventus con Luciano Spalletti che è un grande estimatore della squadra bianconera, come dimostrato durante il periodo passato alla guida della nazionale italiana, durante il quale l’ex Torino è stato spesso titolare nella sua formazione iniziale.

Il classe 2001 si è trasferito a Milano durante la scorsa sessione di calciomercato estiva con il Milan che ha investito molto per strapparlo al Torino. Un affare che, però, non è stato completamente ripagato finora considerato il fatto che il mediano è spesso fuori dalla formazione iniziale e, ultimamente, fa anche fatica a trovare spazio a partita in corso.

Luciano Spalletti sarebbe felicissimo di averlo a disposizione nella propria rosa con il centrocampo bianconero che ha fatto fatica finora a trovare la sua conformazione. Ricci potrebbe diventare un’idea verso la fine del calciomercato con il mediano che potrebbe aprire ad un cambio di maglia dopo pochi mesi se le cose non dovessero cambiare per provare a giocare con continuità e provare a riconquistare la nazionale.

Appare difficile immaginare che il Milan possa dare l’ok alla partenza di un proprio giocatore (seppur non fondamentale per i piani tattici di Massimiliano Allegri) per andare a rinforzare una diretta rivale nella corsa ad un posto in Champions League. Un discorso che potrebbe cambiare nel caso in cui i bianconeri dovessero mettere sul piatto una contropartita tecnica con i rossoneri che apprezzano molto calciatori come Gatti e Cambiaso.