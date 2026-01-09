Addio Fiorentina per Nicolussi Caviglia, la rivale piomba sul centrocampista

Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia potrebbe essere lontano dalla Fiorentina in vista della seconda parte di stagione con il centrocampista che sta trovando poco spazio in viola.

Il classe 2000 non sembra rientrare nei piani di Paolo Vanoli con la società viola disposta a salutarlo andando a chiudere di fatto il contratto stipulato con il Venezia durante la scorsa estate.

Il centrocampista è arrivato in viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato al 50% delle presenze. Una soglia che difficilmente verrà raggiunta dal calciatore ex Juventus che non sta vedendo molto il campo e che appare in procinto di salutare per vestire una nuova maglia. Nelle ultime ore si starebbe palesando una possibilità legata ad una squadra che in passato lo aveva seguito senza riuscire a chiudere l’affare.

Nicolussi Caviglia cambia maglia, una squadra italiana sulle sue tracce

Il Bologna sarebbe sulle tracce di Nicolussi Caviglia. I rossoblu potrebbero rilevare quello che è l’accordo che la Fiorentina ha raggiunto con il Venezia durante la scorsa estate per mettere il playmaker a disposizione di Vincenzo Italiano considerato il fatto che Sulemana potrebbe salutare presto gli emiliani.

Il centrocampista arrivato dall’Atalanta durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo sarebbe intenzionato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità in vista della seconda parte di campionato e il Bologna potrebbe cederlo in prestito. Al suo posto potrebbe arrivare Nicolussi Caviglia, con l’ex Juventus che fu nel mirino dei rossoblu già in estate.

Nelle scorse ore si è fatto avanti il Cagliari che però non è riuscito ad accontentare le richieste del Venezia per arrivare al cartellino del mediano. Il giocatore è in attesa di capire quale possa essere il suo destino, con la volontà di trovare maggiore spazio in vista della seconda parte di campionato.