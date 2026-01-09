Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Fiorentina per Nicolussi Caviglia, la rivale piomba sul centrocampista

Foto dell'autore

Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia potrebbe essere lontano dalla Fiorentina in vista della seconda parte di stagione con il centrocampista che sta trovando poco spazio in viola.

Il classe 2000 non sembra rientrare nei piani di Paolo Vanoli con la società viola disposta a salutarlo andando a chiudere di fatto il contratto stipulato con il Venezia durante la scorsa estate.

Nicolussi Caviglia
Futuro Nicolussi Caviglia, quale squadra per il centrocampista? (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampista è arrivato in viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato al 50% delle presenze. Una soglia che difficilmente verrà raggiunta dal calciatore ex Juventus che non sta vedendo molto il campo e che appare in procinto di salutare per vestire una nuova maglia. Nelle ultime ore si starebbe palesando una possibilità legata ad una squadra che in passato lo aveva seguito senza riuscire a chiudere l’affare.

Nicolussi Caviglia cambia maglia, una squadra italiana sulle sue tracce

Il Bologna sarebbe sulle tracce di Nicolussi Caviglia. I rossoblu potrebbero rilevare quello che è l’accordo che la Fiorentina ha raggiunto con il Venezia durante la scorsa estate per mettere il playmaker a disposizione di Vincenzo Italiano considerato il fatto che Sulemana potrebbe salutare presto gli emiliani.

Vincenzo Italiano
Nicolussi Caviglia nel mirino di una squadra italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampista arrivato dall’Atalanta durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo sarebbe intenzionato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità in vista della seconda parte di campionato e il Bologna potrebbe cederlo in prestito. Al suo posto potrebbe arrivare Nicolussi Caviglia, con l’ex Juventus che fu nel mirino dei rossoblu già in estate.

Nelle scorse ore si è fatto avanti il Cagliari che però non è riuscito ad accontentare le richieste del Venezia per arrivare al cartellino del mediano. Il giocatore è in attesa di capire quale possa essere il suo destino, con la volontà di trovare maggiore spazio in vista della seconda parte di campionato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie