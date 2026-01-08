Atalanta
Vuole solo la Juventus, la chiusura è ad un passo: prestito con diritto di riscatto

Foto dell'autore

La Juventus è pronta a chiudere un colpo in entrata in questa sessione di calciomercato con un giocatore che ha deciso di vestire la maglia bianconera in questa seconda parte di stagione.

Si avvicina a grandi passi il colpo in casa Juventus con i bianconeri che si avvicinano a grandi passi ad un acquisto da regalare a Luciano Spalletti in questo gennaio.

Luciano Spalletti
Juventus, colpo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore starebbero aumentando in maniera netta le possibilità di vedere un calciatore della Juventus vestire la maglia bianconera in vista della seconda parte di stagione. Il nuovo direttore sportivo Ottolini sarebbe al lavoro per mettere a disposizione di Luciano Spalletti un calciatore molto apprezzato dal tecnico bianconero, pronto ad inserire nella rosa a sua disposizione un calciatore di grande qualità.

Affare Juventus, colpo low cost in arrivo

Stando a quanto affermato da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, la Juventus sarebbe sempre più vicina al ritorno di Federico Chiesa. A favorire l’operazione c’è la volontà del giocatore, deciso a tornare a Torino per vestire di nuovo la maglia della squadra bianconera.

Federico Chiesa
Juve, colpo in prestito in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Federico Chiesa è decisissimo nel tornare alla Juventus in vista della seconda parte di campionato. Al momento c’è il problema legato all’infortunio di Isak e a Salah che dovrebbe tornare dalla Coppa d’Africa attorno al 20 gennaio. Il Liverpool vuole 12 milioni e non sembra voler scendere da questa valutazione”.

Balzarini ha proseguito: “La Juventus vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, l’idea è quella, senza obbligo”. Un affare che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti, deciso a rinforzare ulteriormente il proprio attacco per provare a dare l’assalto ai primissimi posti in classifica.

Un’operazione che potrebbe far felice anche Gennaro Gattuso con il CT della nazionale che vorrebbe che Chiesa giocasse maggiormente per poterlo convocare con la maglia dell’Italia per dare una mano nei playoff di marzo.

