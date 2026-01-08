Vlahovic pensa soltanto all’Inter: anche la Juve è sorpresa

Il centravanti serbo è attualmente fermo ai box dopo l’infortunio contro il Cagliari e l’operazione agli adduttori

Dusan Vlahovic ha messo l’Inter nel mirino. L’attaccante della Juventus è fermo ai box dallo scorso 29 novembre a causa di un infortunio agli adduttori rimediato contro il Cagliari che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un brutto colpo per Spalletti il quale, come il suo predecessore Tudor, puntava soprattutto sul serbo in attacco nonostante il contratto in scadenza a giugno.

Da quel punto di vista non ci sono novità: il rinnovo resta lontano, con le voci su un trasferimento al Milan da svincolato che si fanno più insistenti. Ma la notizia del giorno è che Vlahovic sta bruciando le tappe e il suo recupero (inizialmente previsto per i primi di marzo) potrebbe essere anticipato di un paio di settimane. Come riportato da ‘Sport Mediaset’, il suo obiettivo è quello di essere a disposizione per il derby d’Italia contro l’Inter in programma nel week end del 14 e 15 febbraio.