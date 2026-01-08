Atalanta
Un top e un flop da soli 2 gol: gli affari già chiusi di Inter e Juve

Foto dell'autore

Due operazioni già definite da nerazzurri e bianconeri: i dettagli

Un po’ tutti davano Inter e Juve, soprattutto i bianconeri, tra le protagoniste di questo calciomercato di gennaio. Finora, tuttavia, le attese non sono state rispettate, anche se da qui al termine della sessione invernale diverse cose potrebbero accadere.

Spalletti e Chivu
Gli affari già chiusi di Inter e Juve: un top e un attaccante da soli 2 gol

Entrambe sono comunque già al lavoro per giugno, ovvero per la stagione che verrà. A tal proposito, due operazioni possono considerarsi praticamente concluse. Partiamo dalla capolista, che con la vittoria sul Parma è salita a +4 sul Milan (gioca stasera) e sul Napoli avversario domenica a San Siro: al Tardini il migliore in campo è stato Manuel Akanji.

Lo svizzero ha stradominato, confermandosi come il miglior acquisto dello scorso mercato estivo nerazzurro: “Qui sono felice – ha detto a ‘Sky Sport’ dopo la partita – Magari sarò qui anche la prossima stagione”.

Akanji in azione con l'Inter
Akanji, il futuro sarà all'Inter

Impossibile rinunciare ad Akanji: l’Inter lo riscatterà

Su questo non vi è alcun dubbio: l’Inter ha un’opzione d’acquisto fissata a 15 milioni di euro, ma anche un obbligo legato alla vittoria dello Scudetto e al 50% delle presenze. In ogni caso il club ha già deciso da tempo di riscattarlo a prescindere se scatterà o meno l’obbligo.

Il classe ’95 di origini nigeriane, che fin qui ha saltato solo la gara di Coppa Italia e quella di Supercoppa col Bologna, è del resto un giocatore troppo importante e troppo forte per rinunciarci. Chivu lo ha scelto per dirigere il reparto arretrato, al centro del terzetto difensivo con Bisseck e Bastoni ai suoi lati.

Juve, Openda flop da 45 milioni: l’obbligo è un titolo definitivo ‘mascherato’

Se per l’Inter l’affare Akanji è stato un successone, non si può dire lo stesso per quello – di fatto – già chiuso dalla Juventus. Lois Openda ha segnato appena 2 gol (il primo al Bodo, il secondo alla Roma) da quando veste la maglia bianconera, cioè dall’estate scorsa.

Il belga è arrivato allo scadere della finestra estiva con grandi aspettative, per adesso tutte deluse. La formula? Prestito con obbligo condizionato.

Openda esulta dopo un gol con la Juve
Openda, riscatto Juve sicuro

In realtà si tratta di una vera e propria operazione a titolo definitivo ‘mascherata’ per esigenze di bilancio, considerato che l’obbligo di riscatto è legato alla salvezza (!) della squadra ora allenata da Spalletti.

Con 36 punti, gli attuali di Locatelli e compagni, bastano e avanzano per la permanenza in Serie A… Tra prestito (3 milioni) e riscatto (42), Openda costerà a Elkann la bellezza di 45 milioni di euro.

