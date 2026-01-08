Ultima a San Siro con il Milan, è pronto a dire addio ai rossoneri

La partita tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A potrebbe essere l’ultima per un calciatore rossonero a San Siro.
Il calciomercato tiene banco in casa Milan con il club che, dopo aver preso Niclas Fullkrug per rinforzare il proprio reparto avanzato, è alla ricerca di un nuovo difensore di esperienza per sistemare il pacchetto arretrato.
Quella odierna potrebbe essere l’ultima partita di David Odogu con la maglia del Milan. Il giovane difensore tedesco non riesce a trovare spazio nella formazione rossonera con il giovane tedesco che potrebbe cambiare squadra già tra pochi giorni.
Cessione Milan, Odogu via in prestito
Il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, potrebbe dare l’ok alla partenza in prestito di David Odogu in vista della seconda parte di stagione.
Arrivato durante la scorsa estate al Milan, il classe 2006 potrebbe salutare Milanello nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a portare un nuovo difensore alla corte di Massimiliano Allegri. Con ogni probabilità il centrale tedesco sarà aggregato alla prima squadra in occasione della trasferta di Firenze, per poi trovare una nuova sistemazione in vista della prossima settimana.