Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ultima a San Siro con il Milan, è pronto a dire addio ai rossoneri

Foto dell'autore

La partita tra Milan e Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A potrebbe essere l’ultima per un calciatore rossonero a San Siro.

Il calciomercato tiene banco in casa Milan con il club che, dopo aver preso Niclas Fullkrug per rinforzare il proprio reparto avanzato, è alla ricerca di un nuovo difensore di esperienza per sistemare il pacchetto arretrato.

Massimiliano Allegri
Addio in arrivo in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quella odierna potrebbe essere l’ultima partita di David Odogu con la maglia del Milan. Il giovane difensore tedesco non riesce a trovare spazio nella formazione rossonera con il giovane tedesco che potrebbe cambiare squadra già tra pochi giorni.

Cessione Milan, Odogu via in prestito

Il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, potrebbe dare l’ok alla partenza in prestito di David Odogu in vista della seconda parte di stagione.

David Odogu
Milan, cessione a gennaio per i rossoneri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato durante la scorsa estate al Milan, il classe 2006 potrebbe salutare Milanello nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a portare un nuovo difensore alla corte di Massimiliano Allegri. Con ogni probabilità il centrale tedesco sarà aggregato alla prima squadra in occasione della trasferta di Firenze, per poi trovare una nuova sistemazione in vista della prossima settimana.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie